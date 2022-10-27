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Си Цзиньпин заявил о желании Китая укреплять сотрудничество с США

Ведомости

Китай и США должны укреплять сотрудничество для повышения стабильности и определенности во всем мире, заявил лидер КНР Си Цзиньпин в письме к Национальному комитету по американо-китайским отношениям по случаю ежегодного ужина организации.

«Как крупные державы, Китай и США должны укреплять связи и сотрудничество, что поможет повысить стабильность и определенность в мире и способствовать миру и развитию во всем мире», – пересказывает содержание письма Государственное телевидение Китая.

Пекин готов работать с Вашингтон для того, чтобы стороны уважали друг друга, мирно сосуществовали и добивались взаимовыгодного сотрудничества, добавил лидер КНР. Сейчас, по его оценке, ситуация в мире неспокойная.

Си Цзиньпин на третий срок избран генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая и назначен председателем Центрального военного совета КПК. До этого на открытии 20-го Всекитайского съезда партии в Пекине он выступил за подлинную многосторонность в международных отношениях и против гегемонизма и политики грубой силы.

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В сентябре китайский лидер встретился с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС. Российский президент тогда заявил, что Россия и Китай выступают за формирование многополярного миропорядка, «базирующегося на международном праве и центральной роли ООН». Он высоко оценил «сбалансированную позицию» Китая по украинскому кризису, сказал, что понимает вопросы и озабоченности по этой теме.

Си в открытой части встречи отметил, что «перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен» Китай готов вместе с россиянами показать пример «ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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