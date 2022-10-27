Си Цзиньпин заявил о желании Китая укреплять сотрудничество с США

В сентябре китайский лидер встретился с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС. Российский президент тогда заявил, что Россия и Китай выступают за формирование многополярного миропорядка, «базирующегося на международном праве и центральной роли ООН». Он высоко оценил «сбалансированную позицию» Китая по украинскому кризису, сказал, что понимает вопросы и озабоченности по этой теме.