Пашинян заявил о готовности продлить мандат российских миротворцев на 10-20 лет

«Мы хотим, чтобы российские миротворцы продолжили свою миссию. Я готов подписать в Сочи документ, чтобы мандат миротворцев был продлен на 10, 15 или 20 лет. Предлагаю, чтобы президент России выступил с такой инициативой. Я и сам могу сделать это предложение, но российская сторона должна его поддержать», — сказал Пашинян.