Пашинян заявил о готовности продлить мандат российских миротворцев на 10-20 лет
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать в Сочи, где состоится трехсторонняя встреча с президентами России и Азербайджана, документ о продлении мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе на 10-20 лет. Об этом он сообщил на съезде партии «Гражданский договор», передает ТАСС.
«Мы хотим, чтобы российские миротворцы продолжили свою миссию. Я готов подписать в Сочи документ, чтобы мандат миротворцев был продлен на 10, 15 или 20 лет. Предлагаю, чтобы президент России выступил с такой инициативой. Я и сам могу сделать это предложение, но российская сторона должна его поддержать», — сказал Пашинян.
Трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном пройдут 31 октября в Сочи, сообщила ранее пресс-служба Кремля. В ходе этой встречи планируется обсудить реализацию договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., а также меры по укреплению стабильной ситуации в Закавказье. Кроме того, Путин проведет отдельные беседы с каждым из лидеров.
На этой неделе на Валдайском форуме Путин рассказал о предложении Москвы по разрешению ситуации между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Он пояснил, что Армения фактически контролировала семь районов Азербайджана. Москва, отметил президент, предлагала Еревану отдать Баку пять из них. По словам президента, оставшихся двух районов для связи с Нагорным Карабахом «вполне достаточно», однако руководство Армении пошло другим путем.
Две встречи Пашиняна и Алиева – одна с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и другая с участием президента Франции Эммануэля Макрона – состоялись в Праге на саммите Европейского политического сообщества 6–7 октября. По итогам саммита с участием Макрона стороны приняли заявление. В этом документе Армения и Азербайджан подтверждают декларацию 1991 г. о признании территориальной целостности друг друга.
9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшемуся 27 сентября 2020 г. вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а НКР освободила ряд районов, которые перешли под контроль Азербайджана. За соблюдением перемирия и безопасностью Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.