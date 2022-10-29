Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Старый Хутор
В субботу граничащее с территорией Украины село Старый Хутор Волоконовского района Белгородской области подверглось обстрелу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате атаки никто не пострадал.
По информации белгородских властей, после обстрела зафиксированы повреждения в трех частных домовладениях.
«Где-то посекло крышу, заборы, где-то выбиты окна. Самое главное — пострадавших нет. К восстановительным работам строительные бригады приступят уже завтра», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Накануне под обстрел попало село Красное Шебекинского городского округа, тогда обошлось без жертв и пострадавших, однако есть разрушения, сообщал губернатор.
25 октября стало известно об обстреле села Тишанка Волоконовского района, были повреждены пять частных домов. Село Старый Хутор уже попадало под обстрел 18 октября, тогда никто из жителей не пострадал. Осколками снаряда посечены несколько фасадов и окон частных домовладений, была повреждена линия электропередачи.
После начала спецоперации России на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались ударам с украинской стороны. 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях, во всех остальных регионах России — режим базовой готовности. При этом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение.