Боррель: Евросоюз призывает Россию отменить приостановку зерновой сделки
Решение Москвы приостановить свое участие в зерновой сделке ставит под угрозу вывоз зерна и удобрений с Украины, Евросоюз призывает Россию отменить его, заявил в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Решение России приостановить участие в сделке ставит под угрозу основной экспортный маршрут столь необходимого зерна и удобрений для преодоления глобального продовольственного кризиса, вызванного ее войной против Украины. ЕС призывает Россию отменить свое решение», — написал Боррель.
Российская сторона приостановила с субботы и на неопределенный срок свое участие в зерновой сделке в связи с терактом со стороны Украины с использованием беспилотников, которые атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. Об этом накануне сообщили в Минобороны России и Министерстве иностранных дел. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что украинским властям не нужны стабильность и продовольственная безопасность, они делают все для того, чтобы им не прекращали поставлять деньги и оружие.
По данным «РИА Новости», Россия официально уведомила ООН о приостановлении действия зерновой сделки. Соответствующее письмо генсеку ООН Антониу Гуттеришу направил постпред России при организации Василий Небензя.
Соглашение по вывозу украинского зерна, а также помощи в экспорте российского зерна и удобрений было подписано представителями Турции и ООН с представителями России и Украины 22 июля сроком на 120 дней с возможностью продления. Как сообщал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, большую часть украинского зерна получали страны Евросоюза, а не нуждающиеся страны, как это заявлялось изначально.
Поскольку срок действия сделки должен был истечь 19 ноября, 16 октября в Москве начались переговоры российской стороны с представителями ООН, передавало «РИА Новости».
О возможной приостановке сделки в интервью Reuters говорил ранее посол России при Женевском отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. По его словам, Россия может отказаться от ее продления в ноябре, если ее условия не будут выполняться. Также дипломат уточнил, что 12 октября Москва направила Гутерришу письмо с изложением жалоб по выполнению условий сделки.