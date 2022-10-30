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Боррель: Евросоюз призывает Россию отменить приостановку зерновой сделки

Ведомости

Решение Москвы приостановить свое участие в зерновой сделке ставит под угрозу вывоз зерна и удобрений с Украины, Евросоюз призывает Россию отменить его, заявил в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Решение России приостановить участие в сделке ставит под угрозу основной экспортный маршрут столь необходимого зерна и удобрений для преодоления глобального продовольственного кризиса, вызванного ее войной против Украины. ЕС призывает Россию отменить свое решение», — написал Боррель.

Российская сторона приостановила с субботы и на неопределенный срок свое участие в зерновой сделке в связи с терактом со стороны Украины с использованием беспилотников, которые атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. Об этом накануне сообщили в Минобороны России и Министерстве иностранных дел. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что украинским властям не нужны стабильность и продовольственная безопасность, они делают все для того, чтобы им не прекращали поставлять деньги и оружие.

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По данным «РИА Новости», Россия официально уведомила ООН о приостановлении действия зерновой сделки. Соответствующее письмо генсеку ООН Антониу Гуттеришу направил постпред России при организации Василий Небензя. 

Соглашение по вывозу украинского зерна, а также помощи в экспорте российского зерна и удобрений было подписано представителями Турции и ООН с представителями России и Украины 22 июля сроком на 120 дней с возможностью продления. Как сообщал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, большую часть украинского зерна получали страны Евросоюза, а не нуждающиеся страны, как это заявлялось изначально.

Поскольку срок действия сделки должен был истечь 19 ноября, 16 октября в Москве начались переговоры российской стороны с представителями ООН, передавало «РИА Новости».

О возможной приостановке сделки в интервью Reuters говорил ранее посол России при Женевском отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. По его словам, Россия может отказаться от ее продления в ноябре, если ее условия не будут выполняться. Также дипломат уточнил, что 12 октября Москва направила Гутерришу письмо с изложением жалоб по выполнению условий сделки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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