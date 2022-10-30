Газета
Политика

Производитель беспилотников Bayraktar намерен оснастить их ракетами «воздух-воздух»

Ведомости

Турецкая компания Baykar заявила о планах по оснащению своих беспилотников ракетами «воздух-воздух», соответствующие испытания уже идут, заявил генеральный директор производителя Халук Байрактар.

«Скоро наши Bayraktar TB2 и Bayraktar Akıncıs будут иметь ракеты "воздух-воздух", чтобы противостоять не только беспилотникам, но и неприятельским самолетам <...> мы проводим испытания», — заявил он (цитата по Daily Sabah).

На выставке SAHA Expo в Стамбуле Baykar и оружейная компания Roketsan подписали контракт о вооружении зенитными ракетами Sungur ударных беспилотников. Издание отмечает, что оснащение такими ракетами дронов Bayraktar позволит создать эффективное средство воздушного патрулирования против вертолетов и беспилотников.

Ранее по теме: Песков: завод Bayraktar на Украине подпадет под демилитаризацию

Ранее Байрактар в интервью русской службе «Би-би-си» заявил, что его компания не считает возможным поставлять свои боевые беспилотные летательные аппараты Bayraktar в Россию. По словам предпринимателя, его компания «полностью на стороне Украины» и «ничто не затмит сотрудничество с ней, независимо от того, какая сумма будет предложена».

В конце июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия хочет сотрудничать с производителем беспилотников Bayraktar. «[Президент России Владимир] Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Bayraktar», — сказал тогда Эрдоган на закрытом заседании центрального исполнительного комитета правящей партии Справедливости и развития.

Сейчас турецкие беспилотники Baykar в боевых действиях в рамках спецоперации использует Украина. Страна начала закупать беспилотники Bayraktar TB2 еще в 2019 г. В конце сентября 2021 г. Украина и компания — производитель дронов Bayraktar подписали меморандум о строительстве в Киевской области совместного центра по обслуживанию и модернизации аппаратов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных