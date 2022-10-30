Производитель беспилотников Bayraktar намерен оснастить их ракетами «воздух-воздух»
Турецкая компания Baykar заявила о планах по оснащению своих беспилотников ракетами «воздух-воздух», соответствующие испытания уже идут, заявил генеральный директор производителя Халук Байрактар.
«Скоро наши Bayraktar TB2 и Bayraktar Akıncıs будут иметь ракеты "воздух-воздух", чтобы противостоять не только беспилотникам, но и неприятельским самолетам <...> мы проводим испытания», — заявил он (цитата по Daily Sabah).
На выставке SAHA Expo в Стамбуле Baykar и оружейная компания Roketsan подписали контракт о вооружении зенитными ракетами Sungur ударных беспилотников. Издание отмечает, что оснащение такими ракетами дронов Bayraktar позволит создать эффективное средство воздушного патрулирования против вертолетов и беспилотников.
Ранее Байрактар в интервью русской службе «Би-би-си» заявил, что его компания не считает возможным поставлять свои боевые беспилотные летательные аппараты Bayraktar в Россию. По словам предпринимателя, его компания «полностью на стороне Украины» и «ничто не затмит сотрудничество с ней, независимо от того, какая сумма будет предложена».
В конце июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия хочет сотрудничать с производителем беспилотников Bayraktar. «[Президент России Владимир] Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Bayraktar», — сказал тогда Эрдоган на закрытом заседании центрального исполнительного комитета правящей партии Справедливости и развития.
Сейчас турецкие беспилотники Baykar в боевых действиях в рамках спецоперации использует Украина. Страна начала закупать беспилотники Bayraktar TB2 еще в 2019 г. В конце сентября 2021 г. Украина и компания — производитель дронов Bayraktar подписали меморандум о строительстве в Киевской области совместного центра по обслуживанию и модернизации аппаратов.