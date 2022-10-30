Производитель беспилотников Bayraktar намерен оснастить их ракетами «воздух-воздух»

Ранее Байрактар в интервью русской службе «Би-би-си» заявил, что его компания не считает возможным поставлять свои боевые беспилотные летательные аппараты Bayraktar в Россию. По словам предпринимателя, его компания «полностью на стороне Украины» и «ничто не затмит сотрудничество с ней, независимо от того, какая сумма будет предложена».