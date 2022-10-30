Кириенко назвал противостояние в зоне СВО лишь частью войны против России
Война против РФ ведется широким фронтом, противостояние в зоне спецоперации — только ее часть, заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко в обращении к участникам Всероссийской научно-практической конференции по вопросам общественных наук.
«Против России ведется именно война, война очень широким фронтом, противостояние в зоне СВО — это только часть этой войны. Кроме нее, есть колоссальная экономическая война — такого количества санкций не было никогда в истории ни против одной страны мира. Идет колоссальная война информационная, психологическая, война с фундаментальными основами российской культуры», — сказал Кириенко (цитата по ТАСС).
Он добавил, что цель войны — «попробовать лишить [Россию] права на будущее». Первый замглавы администрации президента добавил, что период тектонических мировых изменений, затрагивающих почти все сферы жизни, только начался, эти изменения необратимы.
«Мир меняется на наших глазах, он уже изменился, и эти изменения необратимы. Но, пожалуй, еще важно, что, несмотря на всю тектоническую масштабность этих изменений, они не закончены. Мы только вступили в период таких масштабных изменений, которые затрагивают практически все сферы человеческой жизни», — сказал он. Кириенко перечислил такие сферы как технологии, климат, систему политического устройства и баланса в мире.
В конце октября Кириенко заявлял, что против России воюют страны НАТО, а целью этой неприкрытой войны является попытка ликвидировать РФ как суверенное государство, традиции и культуру нашей страны.
В августе Кириенко говорил, что НАТО будет воевать на территории Украины против России «до последнего украинца». Он также обвинил киевские власти в том, что «они отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, своих людей в использование». Кириенко подчеркнул, что Россия «воюет не с Украиной и не с украинцами», а блок НАТО противостоит России «на территории Украины и руками украинцев».