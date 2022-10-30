Кириенко назвал противостояние в зоне СВО лишь частью войны против России

«Мир меняется на наших глазах, он уже изменился, и эти изменения необратимы. Но, пожалуй, еще важно, что, несмотря на всю тектоническую масштабность этих изменений, они не закончены. Мы только вступили в период таких масштабных изменений, которые затрагивают практически все сферы человеческой жизни», — сказал он. Кириенко перечислил такие сферы как технологии, климат, систему политического устройства и баланса в мире.