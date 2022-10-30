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Кириенко назвал противостояние в зоне СВО лишь частью войны против России

Ведомости

Война против РФ ведется широким фронтом, противостояние в зоне спецоперации — только ее часть, заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко в обращении к участникам Всероссийской научно-практической конференции по вопросам общественных наук.

«Против России ведется именно война, война очень широким фронтом, противостояние в зоне СВО — это только часть этой войны. Кроме нее, есть колоссальная экономическая война — такого количества санкций не было никогда в истории ни против одной страны мира. Идет колоссальная война информационная, психологическая, война с фундаментальными основами российской культуры», — сказал Кириенко (цитата по ТАСС). 

Он добавил, что цель войны — «попробовать лишить [Россию] права на будущее». Первый замглавы администрации президента добавил, что период тектонических мировых изменений, затрагивающих почти все сферы жизни, только начался, эти изменения необратимы.

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«Мир меняется на наших глазах, он уже изменился, и эти изменения необратимы. Но, пожалуй, еще важно, что, несмотря на всю тектоническую масштабность этих изменений, они не закончены. Мы только вступили в период таких масштабных изменений, которые затрагивают практически все сферы человеческой жизни», — сказал он. Кириенко перечислил такие сферы как технологии, климат, систему политического устройства и баланса в мире.

В конце октября Кириенко заявлял, что против России воюют страны НАТО, а целью этой неприкрытой войны является попытка ликвидировать РФ как суверенное государство, традиции и культуру нашей страны.

В августе Кириенко говорил, что НАТО будет воевать на территории Украины против России «до последнего украинца». Он также обвинил киевские власти в том, что «они отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, своих людей в использование». Кириенко подчеркнул, что Россия «воюет не с Украиной и не с украинцами», а блок НАТО противостоит России «на территории Украины и руками украинцев».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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