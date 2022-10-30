Пашинян прибудет в Сочи 31 октября с рабочим визитом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 октября прибудет в Россию с рабочим визитом, сообщается в Telegram-канале правительства республики.
Пашинян планирует встретится в Сочи с президентом России Владимиром Путиным. «Затем планируется трехсторонняя встреча лидеров Армении, России и Азербайджана», – говорится в сообщении правительства.
Замглавы МИД России Андрей Руденко сказал журналистам, что российская сторона рассчитывает, что эта встреча позволит продвинуться в вопросе заключения мирного договора между сторонами. Об этом сообщило «РИА Новости». «Проблем еще немало. Думаю, все они будут проговариваться, в том числе на завтрашней встрече в Сочи. Надеемся, что она позволит каким-то образом продвинуться на пути целого ряда вопросов, включая подписание мирного договора», – сказал дипломат.
29 октября на съезде партии «Гражданский договор» Пашинян заявлял, что готов на встрече 31 октября подписать документ, который ляжет в основу мирного договора между Арменией и Азербайджаном, сообщало «РИА Новости». «На встрече в понедельник в Сочи я готов принять официально и, если требуется, подписать в формате трехстороннего заявления документ о достижении согласия на основе 15 пунктов. То есть принять этот документ в качестве основы для подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном», – сказал премьер. Также он заявил, что готов подписать документ о продлении мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе на 10-20 лет.
Трехсторонние переговоры были анонсированы Кремлем 28 октября. Сообщалось, что в ходе этой встречи планируется обсудить реализацию договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., а также меры по укреплению стабильной ситуации в Закавказье. Кроме того, Путин проведет отдельные беседы с каждым из лидеров.
Ранее днем парламент Нагорного Карабаха (Арцаха) опубликовал заявление, в котором говорится, что в основе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта должен лежать принцип, что республика не будет в составе Азербайджана, а насильственное присоединение будет признано нарушением международного права.
9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшемуся 27 сентября 2020 г. вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а Арцах освободил ряд районов, которые перешли под контроль Азербайджана.