Пашинян прибудет в Сочи 31 октября с рабочим визитом

29 октября на съезде партии «Гражданский договор» Пашинян заявлял, что готов на встрече 31 октября подписать документ, который ляжет в основу мирного договора между Арменией и Азербайджаном, сообщало «РИА Новости». «На встрече в понедельник в Сочи я готов принять официально и, если требуется, подписать в формате трехстороннего заявления документ о достижении согласия на основе 15 пунктов. То есть принять этот документ в качестве основы для подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном», – сказал премьер. Также он заявил, что готов подписать документ о продлении мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе на 10-20 лет.