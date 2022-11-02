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Токаев подписал закон об амнистии участников январских беспорядков

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «Об амнистии», которые предполагает смягчение наказания для участников беспорядков, которые проходили в республике с 4 по 7 января 2022 г. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

Уточняется, что текст документа готовится к печати. Согласно закону, уголовные дела прекращаются в отношении казахстанцев, которые совершили уголовные проступки и преступления небольшой и средней тяжести. Для освобожденных предусмотрена ресоциализация — трудоустройство, оказание медицинской помощи и оформление документов.

Виновным в тяжких преступлениях сократят срок наказания: за тяжкие преступления срок уменьшится на три четверти, а за особо тяжкие — наполовину. При этом амнистия не коснется террористов, экстремистов, а также тех, кто совершал пытки, организовывал массовые беспорядки и пытался насильственно сменить власть.

Токаев анонсировал проведение амнистии для участников январских беспорядков 1 сентября в ходе обращения к народу Казахстана. «Национальное единство нам нужно как воздух. И те, кто участвовал в забастовке, и сотрудники силовых структур — наши граждане», — заявил президент республики. 27 октября депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана на пленарном заседании приняли этот закон. Согласно информации генпрокуратуры, под амнистию могут попасть порядка 1500 человек.

Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января на фоне двукратного повышения цен на сжиженный газ для автомобилей с 60 тенге (₽10,2) до 120 (₽20,4). В последующие дни беспорядки перекинулись на другие регионы страны. Особенно сложная ситуация сложилась в Алма-Ате, где в течение нескольких дней шли уличные бои с применением стрелкового оружия. По данным генпрокуратуры страны, в ходе беспорядков пострадали более 4500 человек и погибли 225, в том числе 19 силовиков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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