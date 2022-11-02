Токаев подписал закон об амнистии участников январских беспорядков

Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января на фоне двукратного повышения цен на сжиженный газ для автомобилей с 60 тенге (₽10,2) до 120 (₽20,4). В последующие дни беспорядки перекинулись на другие регионы страны. Особенно сложная ситуация сложилась в Алма-Ате, где в течение нескольких дней шли уличные бои с применением стрелкового оружия. По данным генпрокуратуры страны, в ходе беспорядков пострадали более 4500 человек и погибли 225, в том числе 19 силовиков.