Токаев подписал закон об ограничении полномочий президента Казахстана

Согласно новым законам, будут сокращены отдельные полномочия президента в отношении местных исполнительных органов и Высшего судебного совета. Кроме того, будет сокращена так называемая президентская квота в сенате парламента Казахстана. С 1 января 2023 г. в Казахстане начнет функционировать Конституционный суд.