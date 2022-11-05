Токаев подписал закон об ограничении полномочий президента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал несколько законов, принятых по итогам референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию страны, сообщает пресс-служба казахского лидера.
Согласно новым законам, будут сокращены отдельные полномочия президента в отношении местных исполнительных органов и Высшего судебного совета. Кроме того, будет сокращена так называемая президентская квота в сенате парламента Казахстана. С 1 января 2023 г. в Казахстане начнет функционировать Конституционный суд.
«Конституционная реформа ознаменовала собой начало новой эпохи в истории Казахстана. Она позволила закрепить политические преобразования последних трех лет и заложить прочный фундамент для дальнейшего укрепления нашей государственности», — заявил Токаев во время церемонии подписания новых законов.
По итогам конституционной реформы, одобренной на референдуме 5 июня, из Основного закона были исключены все упоминания о роли и статусе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, включая титул «елбасы» — лидера нации. Сам Назарбаев 18 января после подавления беспорядков заявил о передаче всей полноты власти Токаеву и своем статусе «пенсионера».
В сентябре Токаев поддержал предложение депутатов парламента переименовать столицу страны из Нур-Султана в Астану (название города в 1998–2019 гг.).