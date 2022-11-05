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Токаев подписал закон об ограничении полномочий президента Казахстана

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал несколько законов, принятых по итогам референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию страны, сообщает пресс-служба казахского лидера.

Согласно новым законам, будут сокращены отдельные полномочия президента в отношении местных исполнительных органов и Высшего судебного совета. Кроме того, будет сокращена так называемая президентская квота в сенате парламента Казахстана. С 1 января 2023 г. в Казахстане начнет функционировать Конституционный суд.

«Конституционная реформа ознаменовала собой начало новой эпохи в истории Казахстана. Она позволила закрепить политические преобразования последних трех лет и заложить прочный фундамент для дальнейшего укрепления нашей государственности», — заявил Токаев во время церемонии подписания новых законов.

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По итогам конституционной реформы, одобренной на референдуме 5 июня, из Основного закона были исключены все упоминания о роли и статусе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, включая титул «елбасы» — лидера нации. Сам Назарбаев 18 января после подавления беспорядков заявил о передаче всей полноты власти Токаеву и своем статусе «пенсионера».

В сентябре Токаев поддержал предложение депутатов парламента переименовать столицу страны из Нур-Султана в Астану (название города в 1998–2019 гг.).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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