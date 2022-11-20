Эрдоган предупредил о последствиях изоляции России для стран Европы

16 ноября турецкий лидер заявил, что Турция пытается добиться возобновления переговоров между Россией и Украиной, так как достижение мира возможно только с помощью диалога. Он добавил, что Анкара будет и дальше сотрудничать с Москвой для разрешения украинского кризиса.