Эрдоган предупредил о последствиях изоляции России для стран Европы
Политика изоляции России приведет к серьезным последствиям для стран Европы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Цена будет бесконечной. И эту цену все больше платит Европа, а вместе с ней и Польша», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
16 ноября турецкий лидер заявил, что Турция пытается добиться возобновления переговоров между Россией и Украиной, так как достижение мира возможно только с помощью диалога. Он добавил, что Анкара будет и дальше сотрудничать с Москвой для разрешения украинского кризиса.
В то же время Эрдоган считает провокацию в отношении России с упавшими в Польше ракетами «неправильной». Он подчеркнул, что доверяет заявлениям российских властей о непричастности к инциденту. По его словам, имеющиеся факты говорят о невиновности РФ.
12 ноября президент Турции заявил, что западные страны во главе с США атакуют Россию «почти без ограничений».
24 февраля началась спецоперация России на Украине. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.