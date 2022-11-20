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Политика

Эрдоган предупредил о последствиях изоляции России для стран Европы

Ведомости

Политика изоляции России приведет к серьезным последствиям для стран Европы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Цена будет бесконечной. И эту цену все больше платит Европа, а вместе с ней и Польша», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

16 ноября турецкий лидер заявил, что Турция пытается добиться возобновления переговоров между Россией и Украиной, так как достижение мира возможно только с помощью диалога. Он добавил, что Анкара будет и дальше сотрудничать с Москвой для разрешения украинского кризиса.

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В то же время Эрдоган считает провокацию в отношении России с упавшими в Польше ракетами «неправильной». Он подчеркнул, что доверяет заявлениям российских властей о непричастности к инциденту. По его словам, имеющиеся факты говорят о невиновности РФ.

12 ноября президент Турции заявил, что западные страны во главе с США атакуют Россию «почти без ограничений».

24 февраля началась спецоперация России на Украине. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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