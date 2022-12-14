Трамп анонсировал «важное объявление» 15 декабря
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что завтра, 15 декабря, выступит с «важным объявлением». Об этом он сообщил в Twitter.
«США нужен супергерой! Я сделаю завтра важное объявление. Спасибо!» — сказано в сообщении. С чем именно будет связано его заявление, он не уточнил.
В прошлый раз Трамп анонсировал «большое объявление» в начале ноября, в итоге оно состоялось 15 ноября. Тогда он сообщил, что вновь намерен побороться за президентский пост на выборах в 2024 г. Трамп уточнил, что планирует вновь сделать Америку «великой и славной».
Трамп вошел в историю как 45-й президент США. Он находился на посту с 2017 по 2021 г. Президентские выборы в 2020 г. Трамп проиграл, однако признавать поражение отказался и неоднократно заявлял, что намерен участвовать в следующей президентской гонке.
Помимо него в выборах 2024 г. также планирует принять участие действующий президент США Джо Байден, он определится в начале следующего года. Об аналогичным намерении сообщил и рэп-исполнитель Канье Уэст. Это не первый раз, когда он баллотируется на пост президента. В частности, в 2020 г. он выдвинул свою кандидатуру на выборы, тогда он набрал меньше 1% голосов.