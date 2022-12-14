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Трамп анонсировал «важное объявление» 15 декабря

Ведомости

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что завтра, 15 декабря, выступит с «важным объявлением». Об этом он сообщил в Twitter.

«США нужен супергерой! Я сделаю завтра важное объявление. Спасибо!» — сказано в сообщении. С чем именно будет связано его заявление, он не уточнил.

В прошлый раз Трамп анонсировал «большое объявление» в начале ноября, в итоге оно состоялось 15 ноября. Тогда он сообщил, что вновь намерен побороться за президентский пост на выборах в 2024 г. Трамп уточнил, что планирует вновь сделать Америку «великой и славной».

Трамп вошел в историю как 45-й президент США. Он находился на посту с 2017 по 2021 г. Президентские выборы в 2020 г. Трамп проиграл, однако признавать поражение отказался и неоднократно заявлял, что намерен участвовать в следующей президентской гонке.

Помимо него в выборах 2024 г. также планирует принять участие действующий президент США Джо Байден, он определится в начале следующего года. Об аналогичным намерении сообщил и рэп-исполнитель Канье Уэст. Это не первый раз, когда он баллотируется на пост президента. В частности, в 2020 г. он выдвинул свою кандидатуру на выборы, тогда он набрал меньше 1% голосов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных