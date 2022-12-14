Трамп анонсировал «важное объявление» 15 декабря

Помимо него в выборах 2024 г. также планирует принять участие действующий президент США Джо Байден, он определится в начале следующего года. Об аналогичным намерении сообщил и рэп-исполнитель Канье Уэст. Это не первый раз, когда он баллотируется на пост президента. В частности, в 2020 г. он выдвинул свою кандидатуру на выборы, тогда он набрал меньше 1% голосов.