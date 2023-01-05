Путин и Эрдоган обсудили по телефону завершение дорожной карты газового хаба
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили завершение дорожной карты газового хаба, передает администрация турецкого лидера.
«Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждались отношения между Турцией и Россией, особенно энергетика, а также региональные вопросы», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Главы государств также уделили внимание завершению дорожной карты газового хаба, а также российско-украинской тематике и сирийскому кризису.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее сообщил, что Москва и Анкара начали прорабатывать реализацию проекта создания газового хаба на территории Турции. По его словам, русско-турецкий проект позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа.
В октябре президент России Владимир Путин выступил с идеей создания нового хаба для поставок российского газа. Выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС (из-за повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и санкций против последнего) могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по словам Путина, Турция может стать крупнейшим газовым хабом.
19 октября Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании международного газового хаба на территории страны.