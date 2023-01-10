В Госдуме предложили поощрять работников ВПК квартирами
Сотрудников военно-промышленного комплекса (ВПК) нужно поощрять за достижения в работе, в том числе квартирами, заявил депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов, комментируя заявление зампреда Совбеза Дмитрия Медведева о том, что сейчас необходимо максимально сосредоточиться на выполнении гособоронзаказа.
«Надо делать все возможное для того, чтобы армия бесперебойно снабжалась… И если для этого надо примерно наказать нерадивых и подвести под это законодательную базу, то тоже за. А заодно надо примерно, публично поощрять простых работяг из ВПК за выдающиеся достижения в работе — и не только орденами, но и квартирами, например», — сказал Морозов (цитата по «РИА Новости»).
Медведев ранее сегодня напомнил об уголовной ответственности за срыв гособоронзаказа, а также пригрозил наказанием за повторные нарушения. «В этой ситуации я также хочу напомнить, что никто не отменял ответственности — и ответственности самих заводов, и дисциплинарной ответственности для руководства», — отметил он.
В сентябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание до 10 лет лишения свободы за срыв условий гособоронзаказа. Медведев уточнил, что данные санкции еще не применялись, однако в случае необходимости власти будут вынуждены прибегнуть к ним.
26 декабря 2022 г. Путин подписал указ о введении новой должности – своего первого заместителя в Военно-промышленной комиссии (ВПК) России. Ее занял Медведев. Первый заместитель председателя комиссии, следует из документа, может создавать советы и рабочие группы по направлениям деятельности комиссии для «рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции, и подготовки предложений по их решению».