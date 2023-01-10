В Госдуме предложили поощрять работников ВПК квартирами

«Надо делать все возможное для того, чтобы армия бесперебойно снабжалась… И если для этого надо примерно наказать нерадивых и подвести под это законодательную базу, то тоже за. А заодно надо примерно, публично поощрять простых работяг из ВПК за выдающиеся достижения в работе — и не только орденами, но и квартирами, например», — сказал Морозов (цитата по «РИА Новости»).