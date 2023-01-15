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В регионах Перу ввели чрезвычайное положение

Ведомости

Правительство Перу ввело чрезвычайное положение в ряде регионов страны, сообщила газета El Peruano. Такой режим будет действовать в течение месяца на фоне продолжающихся с декабря протестов после объявления импичмента президенту страны. 

Чрезвычайное положение, как следует указа властей, объявлено с 15 января в самостоятельной провинции Кальяо, а также в департаментах Куско, Лима и Пуно, провинции Андауайлас в департаменте Апуримак и провинциях Тамбопата и Тауаману в Мадре-де-Диос, в одном из округов в департаменте Мокегуа. Кроме того, мера будет действовать на нескольких трассах.

«В указанных округах приостанавливается действие конституционных прав на неприкосновенность жилища и свободу передвижения по национальной территории, собраний, личной свободы и безопасности», — пишет газета.

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Указ, как отмечается, подписали президент Перу Дина Болуарте, премьер-министр Альберто Отарола и главы министерств обороны, внутренних дел и юстиции.

В начале декабря прошлого года президент Педро Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Несмотря на это, депутаты провели запланированное заседание и поддержали инициативу. Кастильо был отстранен от власти и арестован за попытку госпереворота. Дина Болуарте (до объявления импичмента она была вице-президентом) убедила парламент организовать выборы главы государства в 2024 г. вместо 2026-го, когда должен был закончиться мандат избранного в 2021 г. Кастильо.

Сторонники президента организовали масштабные протесты, которые продолжались весь декабрь прошлого года и приостановились на новогодние праздники и возобновились в регионе Пуно 6 января. Участники демонстраций требуют отставки Болуарте и проведения новых выборов главы государства. По последним данным, которые приводило посольство РФ в Перу, в ходе протестов с середины декабря погибли 45 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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