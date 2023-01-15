The Mirror: Великобритания направит Украине вертолеты Apache

Вертолеты развивают максимальную скорость 186 миль в час и могут одновременно обнаруживать более 250 потенциальных целей на расстоянии до 10 миль. В статье приводится стоимость одного такого вертолета - около 70 млн фунтов стерлингов. Предполагается, что украинские пилоты будут обучаться в Великобритании, а база технического обслуживания может появиться в соседней стране, например в Польше.