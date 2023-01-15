The Mirror: Великобритания направит Украине вертолеты Apache
Власти Великобритании планируют направить Киеву ударные вертолеты Apache вслед за танками, о готовящейся отправке которых ранее сообщил премьер-министр Риши Сунак, сообщает газета The Mirror со ссылкой на источник.
«Apache изменит правила игры. Танки прибудут первыми, и потребуется некоторое время, прежде чем можно будет использовать вертолеты. Другие члены НАТО теперь последуют этому примеру», — заявил собеседник газеты.
Лондон планирует поставить до четырех вертолетов, однако «для нанесения стратегического удара» потребуется больше Apache. Речь идет о поставке Apache AH64 E, издание называет этот вертолет наиболее современной версией, «которая может уничтожить несколько целей за секунды». Каждый Apache, как отмечается, может быть вооружен до 16 противотанковыми снарядами Hellfire, ракетами Hydra и 30-мм цепной пушкой.
Вертолеты развивают максимальную скорость 186 миль в час и могут одновременно обнаруживать более 250 потенциальных целей на расстоянии до 10 миль. В статье приводится стоимость одного такого вертолета - около 70 млн фунтов стерлингов. Предполагается, что украинские пилоты будут обучаться в Великобритании, а база технического обслуживания может появиться в соседней стране, например в Польше.
Днем ранее британское правительство высказало намерения поставить Киеву танки Challenger 2. Помощь Лондона в субботу обсуждали премьер-министр Сунак и президент Украины Владимир Зеленский. После этого в посольстве РФ в Великобритании заявили, что планируемая поставка боевых танков Киеву не приблизит окончание боевых действий, а только ужесточит их.