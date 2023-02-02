Путин заявил о фактах продажи плодородного слоя земли с Украины
Имеются случаи продажи плодородного слоя земли и леса-кругляка с Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций.
«Не знаю, кто и когда занимался продажей плодородного слоя земли с Украины, хотя такие факты есть. И лес-кругляк там продают, хотя его не так много, не как в Сибири. Там уже скоро все Карпаты лысыми останутся», – рассказал глава государства (цитата по ТАСС).
Президент отметил, что «это их дело». «Но я не могу себе представить, что землю продают вместе с останками человеческими, это просто в голове не укладывается», – таким образом Путин прокомментировал высказывание участника «Юнармии» Льва Кравченко, который рассказал о том, как немецкий фермер нашел у себя в огороде медаль красноармейца, погибшего в 1944 г. в боях на Украине.
Путин ранее сегодня прилетел в Волгоград. Поездка главы государства приурочена к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве. В ходе своей поездки Путин почтил память советских солдат, которые участвовали в Сталинградской битве, возложив венок к Вечному огню в Зале воинской славы в музее-заповеднике «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане. Российский президент также выступил на торжественном концерте, посвященном юбилейной дате.