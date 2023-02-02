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Путин заявил о фактах продажи плодородного слоя земли с Украины

Ведомости

Имеются случаи продажи плодородного слоя земли и леса-кругляка с Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций.

«Не знаю, кто и когда занимался продажей плодородного слоя земли с Украины, хотя такие факты есть. И лес-кругляк там продают, хотя его не так много, не как в Сибири. Там уже скоро все Карпаты лысыми останутся», – рассказал глава государства (цитата по ТАСС).

Президент отметил, что «это их дело». «Но я не могу себе представить, что землю продают вместе с останками человеческими, это просто в голове не укладывается», – таким образом Путин прокомментировал высказывание участника «Юнармии» Льва Кравченко, который рассказал о том, как немецкий фермер нашел у себя в огороде медаль красноармейца, погибшего в 1944 г. в боях на Украине.

Путин ранее сегодня прилетел в Волгоград. Поездка главы государства приурочена к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве. В ходе своей поездки Путин почтил память советских солдат, которые участвовали в Сталинградской битве, возложив венок к Вечному огню в Зале воинской славы в музее-заповеднике «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане. Российский президент также выступил на торжественном концерте, посвященном юбилейной дате.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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