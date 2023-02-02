Путин заявил о фактах продажи плодородного слоя земли с Украины

Президент отметил, что «это их дело». «Но я не могу себе представить, что землю продают вместе с останками человеческими, это просто в голове не укладывается», – таким образом Путин прокомментировал высказывание участника «Юнармии» Льва Кравченко, который рассказал о том, как немецкий фермер нашел у себя в огороде медаль красноармейца, погибшего в 1944 г. в боях на Украине.