Минфин США исключил из санкционного списка Григория Лепса

В 2013 г. Лепс был включен в санкционный список минфина США за предполагаемую связь с восточноевропейской международной преступной организацией Brothers' Circle («Братский круг»). По данным американских властей, Лепс якобы занимался перевозкой денежных средств. Brothers' Circle вошла в список подлежащих санкциям организаций в 2011 г. после принятия в США стратегии борьбы с организованной преступностью.