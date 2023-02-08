Минфин США исключил из санкционного списка Григория Лепса
Министерство финансов США исключило из санкционного списка российского певца Григория Лепса, сообщается на сайте ведомства.
В 2013 г. Лепс был включен в санкционный список минфина США за предполагаемую связь с восточноевропейской международной преступной организацией Brothers' Circle («Братский круг»). По данным американских властей, Лепс якобы занимался перевозкой денежных средств. Brothers' Circle вошла в список подлежащих санкциям организаций в 2011 г. после принятия в США стратегии борьбы с организованной преступностью.
После этого певцу запретили въезд в США и наложили арест на его активы. Представитель Лепса опроверг обвинения и назвал их бредом.