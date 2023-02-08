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Минфин США исключил из санкционного списка Григория Лепса

Ведомости

Министерство финансов США исключило из санкционного списка российского певца Григория Лепса, сообщается на сайте ведомства.

В 2013 г. Лепс был включен в санкционный список минфина США за предполагаемую связь с восточноевропейской международной преступной организацией Brothers' Circle («Братский круг»). По данным американских властей, Лепс якобы занимался перевозкой денежных средств. Brothers' Circle вошла в список подлежащих санкциям организаций в 2011 г. после принятия в США стратегии борьбы с организованной преступностью.

После этого певцу запретили въезд в США и наложили арест на его активы. Представитель Лепса опроверг обвинения и назвал их бредом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных