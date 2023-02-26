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Политика

Маск назвал события 2014 года на Украине переворотом

Ведомости

События 2014 г. на Украине являлись переворотом, хотя выборы президента могли быть сомнительными, заявил основатель Tesla и владелец Twitter Илон Маск.

Так бизнесмен прокомментировал публикацию в Twitter с выдержкой из статьи американского политолога Джона Миршаймера, в которой говорится о том, что Европа и США в том числе несут ответственность за конфликт России и Украины.

Политолог отмечает, что для президента РФ Владимира Путина «незаконное свержение демократически избранного и пророссийского президента Украины, которое он справедливо назвал «переворотом», стало последней каплей».

«Эти выборы, возможно, были сомнительными, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был» – написал в ответ Маск.

В ноябре 2013 г. экс-президент Украины Виктор Янукович отложил подписание соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, в результате чего в стране начались многомесячные акции протеста, приведшие к смене власти в феврале 2014 г. На фоне происходящих на Украине событий Янукович спешно ее покинул. Впоследствии он называл случившееся в стране антиконституционным переворотом, а себя – легитимным президентом.

Спецоперация России на Украине сейчас бы не проводилась, не случись в 2014 г. госпереворота в этой стране, заявил Путин на встрече с матерями военнослужащих – участников спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных