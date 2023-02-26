Маск назвал события 2014 года на Украине переворотом

В ноябре 2013 г. экс-президент Украины Виктор Янукович отложил подписание соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, в результате чего в стране начались многомесячные акции протеста, приведшие к смене власти в феврале 2014 г. На фоне происходящих на Украине событий Янукович спешно ее покинул. Впоследствии он называл случившееся в стране антиконституционным переворотом, а себя – легитимным президентом.