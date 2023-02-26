Маск назвал события 2014 года на Украине переворотом
События 2014 г. на Украине являлись переворотом, хотя выборы президента могли быть сомнительными, заявил основатель Tesla и владелец Twitter Илон Маск.
Так бизнесмен прокомментировал публикацию в Twitter с выдержкой из статьи американского политолога Джона Миршаймера, в которой говорится о том, что Европа и США в том числе несут ответственность за конфликт России и Украины.
Политолог отмечает, что для президента РФ Владимира Путина «незаконное свержение демократически избранного и пророссийского президента Украины, которое он справедливо назвал «переворотом», стало последней каплей».
«Эти выборы, возможно, были сомнительными, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был» – написал в ответ Маск.
В ноябре 2013 г. экс-президент Украины Виктор Янукович отложил подписание соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, в результате чего в стране начались многомесячные акции протеста, приведшие к смене власти в феврале 2014 г. На фоне происходящих на Украине событий Янукович спешно ее покинул. Впоследствии он называл случившееся в стране антиконституционным переворотом, а себя – легитимным президентом.
Спецоперация России на Украине сейчас бы не проводилась, не случись в 2014 г. госпереворота в этой стране, заявил Путин на встрече с матерями военнослужащих – участников спецоперации.