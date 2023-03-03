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Политика

В Кремле прокомментировали предложение Кадырова о военном положении в регионах

Ведомости

Решение вводить военное положение в российских регионах пока не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Это прерогатива президента Российской Федерации. Сейчас каких-либо решений не принималось», – сказал он. 

Накануне, 2 марта, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал ввести военное положение с максимальным уровнем реагирования в восьми регионах, где сейчас установлен «средний уровень реагирования». «Да, это может быть неудобным для местных жителей, зато они будут в безопасности», – написал он. С таким заявлением он выступил после атаки украинских диверсантов на Брянскую область. 

Кадыров также призвал привлечь к ответственности семьи украинских диверсантов, поскольку «без их содействия, потакания и одобрения такие террористические акты не происходят».

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2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении группы украинских диверсантов на территорию региона. По его словам, они открыли огонь по машине. В результате произошедшего погибли два человека, еще один ребенок пострадал. Позже ФСБ сообщила, что группа украинских диверсантов была «выдавлена» на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. 

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Глава государства подчеркнул, что огонь был открыт по машине с детьми, диверсанты это видели и все равно начали стрелять.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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