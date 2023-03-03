В Кремле прокомментировали предложение Кадырова о военном положении в регионах
Решение вводить военное положение в российских регионах пока не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это прерогатива президента Российской Федерации. Сейчас каких-либо решений не принималось», – сказал он.
Накануне, 2 марта, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал ввести военное положение с максимальным уровнем реагирования в восьми регионах, где сейчас установлен «средний уровень реагирования». «Да, это может быть неудобным для местных жителей, зато они будут в безопасности», – написал он. С таким заявлением он выступил после атаки украинских диверсантов на Брянскую область.
Кадыров также призвал привлечь к ответственности семьи украинских диверсантов, поскольку «без их содействия, потакания и одобрения такие террористические акты не происходят».
2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении группы украинских диверсантов на территорию региона. По его словам, они открыли огонь по машине. В результате произошедшего погибли два человека, еще один ребенок пострадал. Позже ФСБ сообщила, что группа украинских диверсантов была «выдавлена» на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Глава государства подчеркнул, что огонь был открыт по машине с детьми, диверсанты это видели и все равно начали стрелять.