В Кремле прокомментировали предложение Кадырова о военном положении в регионах

Накануне, 2 марта, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал ввести военное положение с максимальным уровнем реагирования в восьми регионах, где сейчас установлен «средний уровень реагирования». «Да, это может быть неудобным для местных жителей, зато они будут в безопасности», – написал он. С таким заявлением он выступил после атаки украинских диверсантов на Брянскую область.