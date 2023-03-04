Сальдо поручил усилить защиту Херсонской области после диверсии в брянских селах
В Херсонской области усилят защиту от возможных террористических угроз, активизироваться нужно, «не дожидаясь распоряжений сверху», заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Сальдо дал соответствующее распоряжение на фоне диверсии в Брянской области, которая произошла 2 марта и привела к гибели двух человек.
«Мы должны сделать соответствующие выводы. Уверен, что на государственном уровне будут предприняты все необходимые меры. Однако нужно активизироваться и на местах, не дожидаясь распоряжений сверху», – написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Он заявил, что дал поручение усилить защиту региона от возможных «террористических проявлений». В частности, в Херсонской области будут «усилены внутренние блок-посты и патрули, активизированы мероприятия по выявлению пособников террористов и признаков подготовки терактов», а военные усилят контроль линии боевого соприкосновения и прилегающей местности.
«Украинскому терроризму не будет места на Херсонщине. Наши люди находятся под надежной защитой», – добавил врио главы региона.
2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении группы украинских диверсантов на территорию региона. По его словам, в селе Любечане они открыли огонь по машине. В результате погибли два человека.
По данным ФСБ, группу украинских диверсантов «выдавили» на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Вечером глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что у села Сушаны на мине подорвался автомобиль Росгвардии, трое силовиков получили осколочные ранения.
Президент РФ Владимир Путин назвал нападение на Брянскую область терактом и подчеркнул, что диверсанты стреляли по гражданской машине, хотя видели, что в автомобиле сидят гражданские лица и дети. 3 марта СК РФ возбудил уголовные дела по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и уничтожении имущества.