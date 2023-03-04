Сальдо поручил усилить защиту Херсонской области после диверсии в брянских селах

Президент РФ Владимир Путин назвал нападение на Брянскую область терактом и подчеркнул, что диверсанты стреляли по гражданской машине, хотя видели, что в автомобиле сидят гражданские лица и дети. 3 марта СК РФ возбудил уголовные дела по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и уничтожении имущества.