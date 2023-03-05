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Гладков заявил о разрушениях после обстрела ВСУ села в Белгородской области

Ведомости

Приграничное село Щетиновка Белгородской области попало под обстрел украинских военных, есть разрушения, сообщил в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрелом ВСУ находится село Щетиновка Белгородского района. По предварительным данным, пострадавших нет», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он также рассказал о разрушениях в результате атаки: снаряд повредил сарай на территории сельхозпредприятия и линию электропередачи. На место происшествия выехали аварийные и оперативные службы, добавил губернатор.

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По данным, которые публиковал Гладков, Белгородская область находится под обстрелом четвертый день подряд. В субботу власти сообщили о падении снарядов на территорию школы в селе Бутырки Валуйского городского округа, а в пятницу, 3 марта, снаряды повредили частные дома и линии электропередачи и газоснабжения в селах Коновалово и Устинка. 28 февраля и 2 марта Устинка также попадала под обстрел, писал Гладков. Пострадавших при атаках на этой неделе не было.

28 февраля Гладков сообщил, что в области приступили к переселению проживающих в небезопасных, приграничных с Украиной районах граждан. Он также напомнил, что всего в области насчитывается более 3700 человек, которые покинули свои дома из-за обстрелов украинской армией.

Сейчас в Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Она стала четвертым регионом, который установил «желтый» уровень опасности бессрочно. До этого он был установлен в Крыму, Брянской и Курской областях.

Помимо этого с 19 октября 2022 г. в Белгородской области действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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