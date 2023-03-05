Гладков заявил о разрушениях после обстрела ВСУ села в Белгородской области
Приграничное село Щетиновка Белгородской области попало под обстрел украинских военных, есть разрушения, сообщил в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрелом ВСУ находится село Щетиновка Белгородского района. По предварительным данным, пострадавших нет», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он также рассказал о разрушениях в результате атаки: снаряд повредил сарай на территории сельхозпредприятия и линию электропередачи. На место происшествия выехали аварийные и оперативные службы, добавил губернатор.
По данным, которые публиковал Гладков, Белгородская область находится под обстрелом четвертый день подряд. В субботу власти сообщили о падении снарядов на территорию школы в селе Бутырки Валуйского городского округа, а в пятницу, 3 марта, снаряды повредили частные дома и линии электропередачи и газоснабжения в селах Коновалово и Устинка. 28 февраля и 2 марта Устинка также попадала под обстрел, писал Гладков. Пострадавших при атаках на этой неделе не было.
28 февраля Гладков сообщил, что в области приступили к переселению проживающих в небезопасных, приграничных с Украиной районах граждан. Он также напомнил, что всего в области насчитывается более 3700 человек, которые покинули свои дома из-за обстрелов украинской армией.
Сейчас в Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Она стала четвертым регионом, который установил «желтый» уровень опасности бессрочно. До этого он был установлен в Крыму, Брянской и Курской областях.
Помимо этого с 19 октября 2022 г. в Белгородской области действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.