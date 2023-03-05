Гладков заявил о разрушениях после обстрела ВСУ села в Белгородской области

По данным, которые публиковал Гладков, Белгородская область находится под обстрелом четвертый день подряд. В субботу власти сообщили о падении снарядов на территорию школы в селе Бутырки Валуйского городского округа, а в пятницу, 3 марта, снаряды повредили частные дома и линии электропередачи и газоснабжения в селах Коновалово и Устинка. 28 февраля и 2 марта Устинка также попадала под обстрел, писал Гладков. Пострадавших при атаках на этой неделе не было.