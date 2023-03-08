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Боррель рассказал о компенсации в €450 млн странам ЕС за поставку боеприпасов Киеву

Ведомости

Верховный представитель по внешней политике и безопасности Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что из Европейского фонда мира было выделено компенсаций на €450 млн за поставку боеприпасов Украине. Об этом сообщили «РИА Новости».

«Это десятки тысяч выстрелов ежедневно», – отметил Боррель, рассказывая о тратах Евросоюза на поставки боеприпасов. По его словам, сейчас больше всего средств уходит на поставки артиллерийских припасов.

8 марта верховный представитель предложил выделить €1 млрд из Европейского фонда мира для поставки Украине боеприпасов. Боррель также заявил, что не видит угрозы для безопасности Евросоюза в опустошении складов с боеприпасами. По его словам, европейские страны, «к счастью для них, не находятся в состоянии войны».

Ранее по теме: Боррель не считает опустошение военных складов угрозой безопасности ЕС

Ранее шведское представительство в Совете Европы сообщило, что ЕС утвердил увеличение Европейского фонда мира на €2 млрд. «Это решение посылает четкий сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке Украины и других партнеров», – написало представительство в своем аккаунте Twitter.

Российские власти не раз заявляли об ответных действиях на поставки оружия вооруженным силам Украины (ВСУ). 2 февраля президент России Владимир Путин пригрозил западным странам, что у РФ есть «чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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