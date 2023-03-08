Боррель рассказал о компенсации в €450 млн странам ЕС за поставку боеприпасов Киеву

8 марта верховный представитель предложил выделить €1 млрд из Европейского фонда мира для поставки Украине боеприпасов. Боррель также заявил, что не видит угрозы для безопасности Евросоюза в опустошении складов с боеприпасами. По его словам, европейские страны, «к счастью для них, не находятся в состоянии войны».