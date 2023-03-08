Боррель рассказал о компенсации в €450 млн странам ЕС за поставку боеприпасов Киеву
Верховный представитель по внешней политике и безопасности Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что из Европейского фонда мира было выделено компенсаций на €450 млн за поставку боеприпасов Украине. Об этом сообщили «РИА Новости».
«Это десятки тысяч выстрелов ежедневно», – отметил Боррель, рассказывая о тратах Евросоюза на поставки боеприпасов. По его словам, сейчас больше всего средств уходит на поставки артиллерийских припасов.
8 марта верховный представитель предложил выделить €1 млрд из Европейского фонда мира для поставки Украине боеприпасов. Боррель также заявил, что не видит угрозы для безопасности Евросоюза в опустошении складов с боеприпасами. По его словам, европейские страны, «к счастью для них, не находятся в состоянии войны».
Ранее шведское представительство в Совете Европы сообщило, что ЕС утвердил увеличение Европейского фонда мира на €2 млрд. «Это решение посылает четкий сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке Украины и других партнеров», – написало представительство в своем аккаунте Twitter.
Российские власти не раз заявляли об ответных действиях на поставки оружия вооруженным силам Украины (ВСУ). 2 февраля президент России Владимир Путин пригрозил западным странам, что у РФ есть «чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится».