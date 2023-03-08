Боррель не считает опустошение военных складов угрозой безопасности ЕС

В декабре 2022 г. Боррель сообщил, что на фоне поддержки Украины военные запасы Европы истощились. Тогда верховный представитель написал, что военная операция России на Украине стала «тревожным звонком для всех нас в отношении наших военных возможностей». В частности, он отметил нехватку «критически важных оборонных возможностей, чтобы защитить себя от угроз более высокого уровня на самом европейском континенте».