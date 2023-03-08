Боррель не считает опустошение военных складов угрозой безопасности ЕС
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что не видит угрозы для безопасности Евросоюза в опустошении складов с боеприпасами. Об этом сообщили «РИА Новости».
«Европейские страны, к счастью для них, не находятся в состоянии войны», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Боррель в ответ спросил, почему опустошение военных складов может быть опасно, и подчеркнул, что не видит в этом прямой угрозы для стран ЕС.
Представитель ЕС предложил министрам обороны союза принять решение о начале поставок Украине боеприпасов с европейских складов. Такие поставки можно начать в течение нескольких недель и Евросоюз готов потратить на это 1 млрд евро, подчеркнул он.
В декабре 2022 г. Боррель сообщил, что на фоне поддержки Украины военные запасы Европы истощились. Тогда верховный представитель написал, что военная операция России на Украине стала «тревожным звонком для всех нас в отношении наших военных возможностей». В частности, он отметил нехватку «критически важных оборонных возможностей, чтобы защитить себя от угроз более высокого уровня на самом европейском континенте».
8 декабря того же года представитель Евросоюза рассказал, что запасы истощаются из-за отсутствия необходимого финансирования обороны. Тогда он подчеркнул, что военную помощь для армии Украины ЕС берут не со складов, а из армий стран – участниц союза.
Россия неоднократно заявляла об ответных действиях на поставки вооружения украинской армии. В начале февраля, после объявления о поставках Украине танков Leopard 2 и Abrams, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, страны Запада же решили поставить их Украине, «но у нас есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится», подчеркнул президент.