В США заявили о нежелании России вступать в военный конфликт с НАТО
Россия не хочет прямого военного конфликта с США и НАТО, но существует вероятность того, что это произойдет, говорится в докладе о ежегодной оценке угроз, опубликованном национальной разведкой Соединенных Штатов.
«Россия, вероятно, не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО, но есть вероятность того, что это произойдет», – говорится в докладе.
В нацразведке считают, что до сих пор руководство России избегало действий, которые могли бы вывести конфликт за пределы Украины, но «но риск эскалации остается значительным».
В документе также отмечается, что эскалация конфликта может привести к военной конфронтации между Россией и Западом, с которой мир «не сталкивался десятилетиями».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. После начала боевых действий на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России и начали оказывать военную помощь Киеву.
Российские власти неоднократно обвиняли западные страны в эскалации ситуации на Украине. В частности, 21 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Запад стремится перевести локальный конфликт на Украине в фазу глобального противостояния. По его словам, целью Запада является нанести стратегическое поражение России.
В конце февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на саммите Samak в Финляндии заявил, что завершение конфликта на Украине не приведет к нормализации отношений с Россией. Он также добавил, что страны НАТО должны поддерживать Украину, поскольку «не существует вариантов без риска» эскалации.