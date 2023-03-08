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Политика

В США заявили о нежелании России вступать в военный конфликт с НАТО

Ведомости

Россия не хочет прямого военного конфликта с США и НАТО, но существует вероятность того, что это произойдет, говорится в докладе о ежегодной оценке угроз, опубликованном национальной разведкой Соединенных Штатов.

«Россия, вероятно, не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО, но есть вероятность того, что это произойдет», – говорится в докладе.

В нацразведке считают, что до сих пор руководство России избегало действий, которые могли бы вывести конфликт за пределы Украины, но «но риск эскалации остается значительным».

В документе также отмечается, что эскалация конфликта может привести к военной конфронтации между Россией и Западом, с которой мир «не сталкивался десятилетиями».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. После начала боевых действий на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России и начали оказывать военную помощь Киеву.

Российские власти неоднократно обвиняли западные страны в эскалации ситуации на Украине. В частности, 21 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Запад стремится перевести локальный конфликт на Украине в фазу глобального противостояния. По его словам, целью Запада является нанести стратегическое поражение России.

В конце февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на саммите Samak в Финляндии заявил, что завершение конфликта на Украине не приведет к нормализации отношений с Россией. Он также добавил, что страны НАТО должны поддерживать Украину, поскольку «не существует вариантов без риска» эскалации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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