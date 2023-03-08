В США заявили о нежелании России вступать в военный конфликт с НАТО

В конце февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на саммите Samak в Финляндии заявил, что завершение конфликта на Украине не приведет к нормализации отношений с Россией. Он также добавил, что страны НАТО должны поддерживать Украину, поскольку «не существует вариантов без риска» эскалации.