Грузинская оппозиция потребовала отозвать закон об иноагентах

7 марта грузинский парламент принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». На фоне голосования в Тбилиси прошли акции протеста, в ходе которых начались столкновения полиции и протестующих. Протестующие выступили против принятия одного из вариантов законопроекта об иноагентах, который внесла близкая к правящей партии группа депутатов. «За» законопроект проголосовали 76 грузинских парламентариев, «против» – 13 (всего в парламенте 139 депутатов). По проекту людей и организации смогут регистрировать как «агентов иностранного влияния», если их доходы более чем на 20% получены из-за рубежа.