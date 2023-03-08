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Грузинская оппозиция потребовала отозвать закон об иноагентах

Ведомости

Оппозиция Грузии потребовала от властей страны в течение часа отозвать из парламента закон об иноагентах и освободить тех, кто был задержан 7 марта в ходе акции протеста. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление оппозиционера Георгия Вашадзе, сделанное на акции протеста в Тбилиси.

«»Грузинская мечта» должна немедленно отозвать «российский» закон из парламента и освободить всех незаконно задержанных вчера», – сказал он и добавил, что руководству страны дается на это один час, в противном случае активисты «перейдут к другим шагам».

7 марта грузинский парламент принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». На фоне голосования в Тбилиси прошли акции протеста, в ходе которых начались столкновения полиции и протестующих. Протестующие выступили против принятия одного из вариантов законопроекта об иноагентах, который внесла близкая к правящей партии группа депутатов. «За» законопроект проголосовали 76 грузинских парламентариев, «против» – 13 (всего в парламенте 139 депутатов). По проекту людей и организации смогут регистрировать как «агентов иностранного влияния», если их доходы более чем на 20% получены из-за рубежа.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая 7 марта в Нью-Йорке, раскритиковала законопроект и заявила, что его не следует принимать. После манифестаций и столкновений с полицией в Тбилиси, а также силового разгона митингующих, Зурабишвили в видеообращении к грузинскому народу поддержала протестующих. По ее словам, законопроект якобы принимается «под диктовку Москвы», а сама она намерена наложить на него «вето».

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что документ противоречит заявленной цели Грузии по вступлению в Евросоюз, и может усложнить отношения Тбилиси и блока. Боррель в своем заявлении, которое опубликовано на сайте Европейской службы внешних связей (EEAS), называет принятие законопроекта «очень плохим развитием событий для Грузии и ее народа». Законопроект также раскритиковали и США, пригрозив его авторам санкциями.

Ранее по теме: Законопроект об иноагентах привел к беспорядкам в Тбилиси

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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