FT: Евросоюз может усилить защиту моря после подрывов «Северных потоков»

Подрыв газопроводов «Северный поток» случился 26 сентября 2022 г. Тогда были обнаружены утечки в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, а еще две – в зоне Дании. В октябре 2022 г. власти Швеции, которые, в частности, (вместе с Данией и Германией) участвуют в расследовании инцидента, сообщили о его завершении, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», не назвав при это причастных к подрыву.