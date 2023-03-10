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FT: Евросоюз может усилить защиту моря после подрывов «Северных потоков»

Ведомости

В Евросоюзе рассматривают возможность совместного со странами-участницами патрулирования моря и проведения учений для защиты объектов морской инфраструктуры. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на новую морскую стратегию ЕС.

Обновленная стратегия Евросоюза предусматривает ежегодные совместные военно-морские учения стран – участниц союза и увеличение морских патрулей. По словам еврокомиссара по вопросам окружающей среды Виргиниюса Синкявичюса, она будет способствовать увеличению и расширению спутникового мониторинга, а также обмену разведданными.

Еврокомиссар подчеркнул, что после подрывов трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» необходимо усилить «мониторинг и защиту критической морской инфраструктуры и судов от физических и киберугроз».

Подрыв газопроводов «Северный поток» случился 26 сентября 2022 г. Тогда были обнаружены утечки в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, а еще две – в зоне Дании. В октябре 2022 г. власти Швеции, которые, в частности, (вместе с Данией и Германией) участвуют в расследовании инцидента, сообщили о его завершении, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», не назвав при это причастных к подрыву.

7 марта газета The New York Times сообщила о появлении новых данных разведки США, в которых говорится о причастности некой «проукраинской группировки» к диверсиям на трубопроводах. Источники газеты среди американских чиновников уточнили, что у Вашингтона нет доказательств причастности к подрывам трубопроводов президента Украины Владимира Зеленского и его подчиненных.

Позже в тот же день немецкая газета Zeit со ссылкой на следствие Германии сообщила, что к диверсии может быть причастно украинское судно, на котором были обнаружены следы взрывчатки.

После публикаций в СМИ советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не принимал участия в диверсии против «Северных потоков» и не имеет информации о некой проукраинской группировке.

9 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти с трудом верят в то, что за подрывом «Северных потоков» стоят некие проукраинские силы. По его словам, такая операция «по плечу только хорошо обученной государственной специальной службе, коих не так много в нашем мире».

Ранее по теме: Полянский: РФ опубликует переписку с ФРГ, Данией и Швецией по «Северным потокам»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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