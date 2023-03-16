Медведев провел совещание по набору на контрактную службу

В конце декабря 2022 г. министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства призвал увеличить численность Вооруженных сил РФ с 1,151 млн до 1,5 млн человек. Он отметил, что 695 000 из них должны служить по контракту. Тогда же Шойгу анонсировал поэтапное увеличение призывного возраста в России. Он предложил поднять возраст призыв на срочную службу с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет.