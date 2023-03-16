Медведев провел совещание по набору на контрактную службу
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев совершил поездку в Санкт-Петербург, где провел совещание по вопросам набора на контрактную службу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«В ходе поездки в Санкт-Петербург провел совещание по вопросам набора на военную службу по контракту», — написал Медведев.
Политик также опубликовал видео по итогам посещения военного комиссариата Ленинградской области. Зампред осмотрел столовую, казармы и другие помещения военкомата. Затем в ролике появились кадры с совещания. Звук в финальной части видео отсутствует.
В предыдущий раз Медведев проводил совещание в рамках визита на Омский завод транспортного машиностроения 9 февраля. Тогда он призвал нарастить производство вооружений и военной техники, включая танки.
В конце декабря 2022 г. министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства призвал увеличить численность Вооруженных сил РФ с 1,151 млн до 1,5 млн человек. Он отметил, что 695 000 из них должны служить по контракту. Тогда же Шойгу анонсировал поэтапное увеличение призывного возраста в России. Он предложил поднять возраст призыв на срочную службу с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет.