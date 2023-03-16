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Медведев провел совещание по набору на контрактную службу

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев совершил поездку в Санкт-Петербург, где провел совещание по вопросам набора на контрактную службу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В ходе поездки в Санкт-Петербург провел совещание по вопросам набора на военную службу по контракту», — написал Медведев. 

Политик также опубликовал видео по итогам посещения военного комиссариата Ленинградской области. Зампред осмотрел столовую, казармы и другие помещения военкомата. Затем в ролике появились кадры с совещания. Звук в финальной части видео отсутствует.

В предыдущий раз Медведев проводил совещание в рамках визита на Омский завод транспортного машиностроения 9 февраля. Тогда он призвал нарастить производство вооружений и военной техники, включая танки.

В конце декабря 2022 г. министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства призвал увеличить численность Вооруженных сил РФ с 1,151 млн до 1,5 млн человек. Он отметил, что 695 000 из них должны служить по контракту. Тогда же Шойгу анонсировал поэтапное увеличение призывного возраста в России. Он предложил поднять возраст призыв на срочную службу с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных