МИД назвал провокацией планы Лондона передать Киеву снаряды с обедненным ураном

Захарова обратила внимание, что заявления из Лондона прозвучали на фоне российско-китайских переговоров, которые были посвящены международной стабильности, сохранению мира и обсуждению китайской мирной инициативы вокруг украинского конфликта. Дипломат отметила, что больше нет оснований сомневаться, «кто стоит за началом конфликта на Украине».