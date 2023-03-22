МИД назвал провокацией планы Лондона передать Киеву снаряды с обедненным ураном
Намерения Великобритании передать Украине снаряды с обедненным ураном являются безрассудством и провокацией. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Это вопрос абсолютного безрассудства, безответственности и безнаказанности англосаксов <...>. Это очередная британская провокация, которая нацелена на то, чтобы вывести ситуацию вокруг Украины на новый виток агрессии, конфликта и противостояния, придать ему качественно иное измерение», — сказала она.
Захарова обратила внимание, что заявления из Лондона прозвучали на фоне российско-китайских переговоров, которые были посвящены международной стабильности, сохранению мира и обсуждению китайской мирной инициативы вокруг украинского конфликта. Дипломат отметила, что больше нет оснований сомневаться, «кто стоит за началом конфликта на Украине».
20 марта замминистр обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что королевство планирует поставлять Украине танковые снаряды с обедненным ураном. По ее словам, боеприпасы обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники.
Комментируя слова британского политика, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Лондон «потерял ориентиры» в том, как его действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в случае поставок России придется реагировать «соответствующим образом».
Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что мир приблизился еще на ступень к угрозе ядерного столкновения. А спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил, что из-за действий Великобритании «война до последнего украинца может стать войной до последнего европейца». Обеспокоенность ситуацией также выразили в ООН.