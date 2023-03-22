В Госдуме предложили создать дирекции детского вещания на телеканалах
Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой создать на телеканалах с госучастием дирекции детского и юношеского вещания для производства воспитательного и развлекательного контента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение депутата к министру просвещения РФ Сергею Кравцову и министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву.
«Прошу вас, уважаемый Максут Игоревич, рассмотреть совместно с заинтересованными структурами инициативу по созданию дирекций детского и юношеского вещания и представить позицию министерства по данному вопросу», — говорится в документе.
По мнению Лантратовой, существует потребность в производстве программ, направленных на сохранение традиционных социально-культурных ценностей. В связи с этим она предлагает создать дирекции детского и юношеского вещания на телеканалах, которые бы занимались разработкой таких передач для детей и подростков.
Ранее сегодня Госдума приняла закон о полном госфинансировании художественных фильмов для детей и подростков. Согласно документу, создатели картин могут получить 100%-ное финансирование производства и проката ленты. В октябре 2022 г. такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.
Глава государства неоднократно подчеркивал важность воспитания подрастающего поколения. В мае 2022 г. он заявил, что вопросы, связанные с прививанием детям ценностей патриотизма, уважения к отечественной истории и культуре, входят в число «значимых общенациональных задач». В октябре Путин призвал «передать ребятам нравственный, культурный код нашего народа», а также пресечь «любые попытки навязать детям чуждые ценности».