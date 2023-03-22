В Госдуме предложили создать дирекции детского вещания на телеканалах

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой создать на телеканалах с госучастием дирекции детского и юношеского вещания для производства воспитательного и развлекательного контента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение депутата к министру просвещения РФ Сергею Кравцову и министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву.