В конгрессе США одобрили проект лишения КНР статуса развивающейся страны

Согласно данным Бюро экономического анализа США (BEA), за 2022 г. внешняя торговля США с Китаем выросла до $690,59 млрд. Американская экономика импортировала из КНР товаров на $536,75 млрд и экспортировала товаров на $153,84 млрд., – на 5% больше 2021 г. Это стало максимумом после торговой войны США и Китая, которая была активна в период правления Дональда Трампа.