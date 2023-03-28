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В конгрессе США одобрили проект лишения КНР статуса развивающейся страны

Ведомости

Палата представителей конгресса США поддержала законопроект, предписывающий государственному секретарю работать над лишением Китая статуса «развивающейся страны» в международных организациях. Об этом сообщила газета The Hill.

Проект закона обязывает госсекретаря продолжать «добиваться» изменения статуса КНР как развивающейся страны на статус с уровнем дохода выше среднего, высоким уровнем дохода или развитой страны в международных организациях, пишет газета. Законопроект был принят единогласно, в голосовании принимали участие 415 человек.

В частности, закон предписывает руководителю государственного департамента США следить за тем, чтобы Китай не получал льготы и дополнительную помощь в связи со статусом развивающейся страны. Документ закона будет отправлен на рассмотрение президенту США после его принятия сенатом.

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9 февраля Палата представителей одобрила резолюцию, осуждающую использование Коммунистической партией Китая (КПК) аэростата над континентальной частью США. Это произошло после его сбития у побережья штата Южная Каролина, что ухудшило отношения между властями КНР и США. Член Палаты представителей республиканец Майкл МакКол тогда заявил, что в Китае «понимают только силу и проецирование силы».

В начале февраля в США зафиксировали китайский аэростат, который превышал стандарты коммерческих перевозок. 4 февраля он был сбит армией США. По сообщениям Пентагона, зонд собирал «важную информацию» о расположении военных объектов. После сбития аэростата в минобороны КНР сообщили о «чрезмерной реакции» американских властей. Ведомство также выразило решительный протест и заявило, что Китай оставляет за собой право предпринимать необходимые дальнейшие действия.

Согласно данным Бюро экономического анализа США (BEA), за 2022 г. внешняя торговля США с Китаем выросла до $690,59 млрд. Американская экономика импортировала из КНР товаров на $536,75 млрд и экспортировала товаров на $153,84 млрд., – на 5% больше 2021 г. Это стало максимумом после торговой войны США и Китая, которая была активна в период правления Дональда Трампа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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