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Медведев допустил уничтожение миротворцев НАТО при их отправке на Украину

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что миротворцы НАТО, в случае их отправки на Украину, собираются развязать «ту самую Третью мировую, которой на словах так опасаются». По его словам, они станут законной целью российской армии и могут быть уничтожены.

«Их истинные намерения ясны – установить на линии соприкосновения выгодный им мир с позиции силы. Ввести свои “миротворческие” войска на Украину с автоматами и на танках, в каких-нибудь синих касках с желтыми звездами <...> Понятно, что так называемые миротворцы НАТО просто собираются вступить в конфликт на стороне наших врагов. <...> Развязать ту самую Третью мировую, которой на словах так опасаются», – написал Медведев в Telegram-канале.

Зампред добавил, что такие «миротворцы» – «волки в овечьей шкуре» и прямые враги России. По его словам, они станут законной целью для Вооруженных сил РФ в случае их размещения на передовой без согласия Москвы.

«И они будут погибать в ходе военных действий. Остается только уточнить, а готова ли Европа к длинной череде гробов своих «миротворцев»?» – задался вопросом Медведев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чрезвычайно опасным обсуждение в Евросоюзе темы отправки миротворцев на Украину, если речь идет о серьезных переговорах. Он отметил, что обычно такие силы в мировой практике применяются с согласия обеих сторон.

31 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны ЕС близки к обсуждению темы отправки на Украину «войск некоего миротворческого типа». Подобное обсуждение Орбан назвал ранее не переступаемой границей.

В конце января Орбан заявил, что в Будапеште с тревогой наблюдают за поставками вооружения армии Украины и опасаются, что какая-нибудь из стран ЕС направит туда свои войска.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Украине. В частности, министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что США и НАТО напрямую участвуют в этом конфликте, поставляя вооружение украинской армии и подготавливая военные кадры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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