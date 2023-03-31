Медведев допустил уничтожение миротворцев НАТО при их отправке на Украину

«Их истинные намерения ясны – установить на линии соприкосновения выгодный им мир с позиции силы. Ввести свои “миротворческие” войска на Украину с автоматами и на танках, в каких-нибудь синих касках с желтыми звездами <...> Понятно, что так называемые миротворцы НАТО просто собираются вступить в конфликт на стороне наших врагов. <...> Развязать ту самую Третью мировую, которой на словах так опасаются», – написал Медведев в Telegram-канале.