Небензя обвинил Запад в лицемерии из-за отказа от прекращения огня на Украине

21 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США и страны Европы преисполнены желанием не допустить выхода на мирные переговоры по Украине, в отличие от России и Китая. Как отметил представитель Кремля, «они просто не разрешают Киеву даже думать [об этом]». Так Песков прокомментировал прозвучавшие накануне визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина заявление представителя Белого дома о том, что Соединенные Штаты посчитают неприемлемым, если по итогам встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прозвучат какие-либо призывы к перемирию на Украине.