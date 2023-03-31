Небензя обвинил Запад в лицемерии из-за отказа от прекращения огня на Украине
Высказывания Соединенных Штатов и других стран Запада о недопустимости прекращения огня на Украине являются апофеозом лицемерия, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
«Апофеозом их [Запада] лицемерия можно назвать попытки выставить себя поборниками мира на фоне непрекращающейся подпитки киевского режима оружием и звучащих из Вашингтона и европейских столиц заявлений о недопустимости прекращения огня на Украине. Они, напомню, были сделаны в качестве реакции на последние международные инициативы по урегулированию ситуации», – приводит его слова ТАСС.
По словам Небензи, мир на Украине давно бы наступил, если бы США перестали накачивать Киев вооружениями.
21 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США и страны Европы преисполнены желанием не допустить выхода на мирные переговоры по Украине, в отличие от России и Китая. Как отметил представитель Кремля, «они просто не разрешают Киеву даже думать [об этом]». Так Песков прокомментировал прозвучавшие накануне визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина заявление представителя Белого дома о том, что Соединенные Штаты посчитают неприемлемым, если по итогам встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прозвучат какие-либо призывы к перемирию на Украине.