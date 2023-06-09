Сергея Собянина выдвинули кандидатом в мэры Москвы от «Единой России»

«Единая Россия» выдвинула кандидатом в мэры Москвы действующего главу города Сергея Собянина. Сначала Собянин встретился с первичными отделениями «Единой России», после чего была поддержана резолюция о выдвижении Собянина кандидатом в мэры. А затем уже конференция регионального отделения единороссов выдвинула его кандидатом на выборы мэра столицы. По сути формальным его соперником был секретарь московского регионального отделения, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Единороссы единогласно поддержали выдвижение кандидатуры Собянина на выборы мэра Москвы. За его кандидатуру проголосовали все 275 делегатов.