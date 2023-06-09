Сергея Собянина выдвинули кандидатом в мэры Москвы от «Единой России»
«Единая Россия» выдвинула кандидатом в мэры Москвы действующего главу города Сергея Собянина. Сначала Собянин встретился с первичными отделениями «Единой России», после чего была поддержана резолюция о выдвижении Собянина кандидатом в мэры. А затем уже конференция регионального отделения единороссов выдвинула его кандидатом на выборы мэра столицы. По сути формальным его соперником был секретарь московского регионального отделения, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Единороссы единогласно поддержали выдвижение кандидатуры Собянина на выборы мэра Москвы. За его кандидатуру проголосовали все 275 делегатов.
Собянин впервые пошел на выборы мэра, выдвигаясь от «Единой России». На выборы 2013 г. и 2018 г. Собянин шел в качестве самовыдвиженца. Однако на выборах в Госдуму в 2021 г. Собянин возглавлял список партии по Москве.
Соперниками мэра в этой кампании будут депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»), вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Однако эти партии пока не провели конференции региональных отделений по выдвижению кандидатов в мэры.
Мосгордума 7 июня назначила выборы. Они будут длиться три дня – с 8 по 10 сентября. На выборах мэра будет использоваться дистанционное электронное голосование.