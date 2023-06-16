Путин: уродливая неоколониальная система прекратила свое существование

«Несмотря на все трудности прошлого года, мы не свернули на путь самоизоляции. <...> Это говорит о том, что уродливая по своей сути неоколониальная международная система прекратила свое существование, а многополярный мировой порядок, напротив, укрепляется. Это неизбежный процесс», – сказал глава государства.