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Путин: уродливая неоколониальная система прекратила свое существование

Ведомости

Россия не свернула на путь самоизоляции, в мире укрепляется многополярный порядок, при этом неоколониальной международной системы больше не существует. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Несмотря на все трудности прошлого года, мы не свернули на путь самоизоляции. <...> Это говорит о том, что уродливая по своей сути неоколониальная международная система прекратила свое существование, а многополярный мировой порядок, напротив, укрепляется. Это неизбежный процесс», – сказал глава государства.

Путин отметил, что Россия, напротив, расширила контакты с «надежными и ответственными партнерами» в других странах, которые «сегодня выступают локомотивами, драйверами мировой экономики». Он назвал их «рынками будущего» и подчеркнул, что «все это прекрасно понимают».

После введения нескольких пакетов санкций против РФ в мае 2022 г. Путин заявил, что Россию невозможно «выдавить» из мировой экономики. Он добавил, что те, кто стремится изолировать Россию, наносят ущерб сами себе. 

В начале июня министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия по-прежнему является частью мировой экономики и «не будет замыкаться». Он добавил, что в ситуациях, когда страны отказываются от сотрудничества с Россией, «ничего не поделаешь». Россия будет развивать торговлю и инвестиционную взаимную активность с другими государствами, заключил министр.

Ранее Путин неоднократно заявлял о формировании справедливого миропорядка взамен «идеологии исключительности» и «неоколониальной системы», которую поддерживают западные страны. В апреле он отметил усиление тренда на многополярность в мире.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных