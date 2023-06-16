Путин: уродливая неоколониальная система прекратила свое существование
Россия не свернула на путь самоизоляции, в мире укрепляется многополярный порядок, при этом неоколониальной международной системы больше не существует. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Несмотря на все трудности прошлого года, мы не свернули на путь самоизоляции. <...> Это говорит о том, что уродливая по своей сути неоколониальная международная система прекратила свое существование, а многополярный мировой порядок, напротив, укрепляется. Это неизбежный процесс», – сказал глава государства.
Путин отметил, что Россия, напротив, расширила контакты с «надежными и ответственными партнерами» в других странах, которые «сегодня выступают локомотивами, драйверами мировой экономики». Он назвал их «рынками будущего» и подчеркнул, что «все это прекрасно понимают».
После введения нескольких пакетов санкций против РФ в мае 2022 г. Путин заявил, что Россию невозможно «выдавить» из мировой экономики. Он добавил, что те, кто стремится изолировать Россию, наносят ущерб сами себе.
В начале июня министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия по-прежнему является частью мировой экономики и «не будет замыкаться». Он добавил, что в ситуациях, когда страны отказываются от сотрудничества с Россией, «ничего не поделаешь». Россия будет развивать торговлю и инвестиционную взаимную активность с другими государствами, заключил министр.
Ранее Путин неоднократно заявлял о формировании справедливого миропорядка взамен «идеологии исключительности» и «неоколониальной системы», которую поддерживают западные страны. В апреле он отметил усиление тренда на многополярность в мире.