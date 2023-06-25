Глава МИД Армении отправился в Вашингтон на переговоры с Азербайджаном

Министры иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и Мирзоян при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена встретились в пригороде Вашингтона 1 мая. Поводом для встречи стала ситуация в Лачинском коридоре, где 23 апреля Азербайджан установил свой КПП на границе с Арменией, фактически ограничив движение между ней и Карабахом. В американской столице таким образом прошел очередной раунд обсуждения соглашения о нормализации отношений между Ереваном и Баку.