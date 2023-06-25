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Глава МИД Армении отправился в Вашингтон на переговоры с Азербайджаном

Ведомости

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян направился с рабочим визитом в Вашингтон, где состоится очередной раунд переговоров с азербайджанской стороной по мирному урегулированию, сообщили в МИДе страны.

«Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отправился с рабочим визитом в Вашингтон, где с 26 июня начнется очередной раунд обсуждений по соглашению об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

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24 июня МИД Армении опубликовал заявление о необходимости внедрения международного механизма в Нагорном Карабахе. Министерство призывает в рамках мирных переговоров создать правовую базу для демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном в соответствии с Алма-Атинской декларацией и новейшими картами советского периода, а также разблокировать транспортную инфраструктуру региона «на основе суверенитета, юрисдикции, равноправия и взаимности стран, а также четкой гарантии прав и безопасности народа Нагорного Карабаха».

В МИДе напомнили, что Лачинский коридор до сих пор заблокирован, в регион не поступают продукты, медикаменты и др., поставки приостановлены даже Международным комитетом Красного Креста, население запугивается.

«В этих условиях международное сообщество не может притворяться слепым и питать иллюзии относительно того, что вопросы прав и безопасности народа Нагорного Карабаха могут быть решены без особого и неотложного международного внимания, участия и усилий. Решение вопросов прав и безопасности 120 000 армян Нагорного Карабаха в рамках международного механизма посредством диалога Баку – Степанакерт жизненно необходимо», – говорится в заявлении.

Министры иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и Мирзоян при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена встретились в пригороде Вашингтона 1 мая. Поводом для встречи стала ситуация в Лачинском коридоре, где 23 апреля Азербайджан установил свой КПП на границе с Арменией, фактически ограничив движение между ней и Карабахом. В американской столице таким образом прошел очередной раунд обсуждения соглашения о нормализации отношений между Ереваном и Баку.

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14 мая в Брюсселе прошли трехсторонние переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Евросовета Шарля Мишеля. 25 мая в Москве состоялись 20-минутные трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина с Алиевым и Пашиняном.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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