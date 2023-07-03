Картаполов: новая волна мобилизации из-за ухода «Вагнера» не нужна
Необходимости в новой волне мобилизации на фоне ухода бойцов ЧВК «Вагнер» из зоны спецоперации сейчас нет и в ближайшем будущем не будет. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.
«Идет плановый набор военнослужащих на контракт, идет плановое формирование [воинских] соединений и частей, в том числе резерва, их подготовка. Никакой необходимости в проведении мобилизации на сегодня и в ближайшем будущем нет», – подчеркнул депутат.
Картаполов также исключил возможность «снижения боевого потенциала». По его словам, такой угрозы нет «ни в среднесрочной, ни тем более в долгосрочной перспективе». Депутат пояснил, что во время мятежа бойцов «Вагнера» не было «на переднем крае», они находились в лагерях, а отражение контрнаступления ВСУ «шло практически без их участия». Картаполов отметил, что «есть чем и кем их заменить».
В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. Вечером в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с основателем ЧВК по деэскалации ситуации, ключевую роль в которых сыграл президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию». Бойцы и командиры «Вагнера» смогут заключить контракты с Минобороны и другими силовыми ведомствами либо, если примут такое решение, также уйти в Белоруссию, заявил президент РФ Владимир Путин.