Картаполов: новая волна мобилизации из-за ухода «Вагнера» не нужна

Картаполов также исключил возможность «снижения боевого потенциала». По его словам, такой угрозы нет «ни в среднесрочной, ни тем более в долгосрочной перспективе». Депутат пояснил, что во время мятежа бойцов «Вагнера» не было «на переднем крае», они находились в лагерях, а отражение контрнаступления ВСУ «шло практически без их участия». Картаполов отметил, что «есть чем и кем их заменить».