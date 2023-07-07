СМИ: разведка ФРГ могла прослушивать переговоры Лукашенко и Пригожина

Согласно журналистскому расследованию, BND начала отслеживать сообщения и звонки «Вагнера» еще в 2022 г., что позволило ей быть «достаточно хорошо информированной» о деятельности компании. Но затем сотрудник ведомства по имени Карстен Л. сообщил Москве о прослушке. В декабре 2022 г. немецкая прокуратура сообщила о его аресте по обвинению в госизмене за сотрудничество с российской разведкой.