СМИ: разведка ФРГ могла прослушивать переговоры Лукашенко и Пригожина
Федеральная разведывательная служба (BND) Германии могла прослушивать переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина во время попытки вооруженного мятежа 24 июня. Об этом сообщает телеканал ARD со ссылкой на расследование входящих в одноименную медиагруппу теле- и радиовещательных компаний WDR и NDR.
Утверждается, что примерно за неделю до событий 24 июня у немецкой разведки были подозрения о возможной попытке вооруженного мятежа ЧВК во главе с Пригожиным. По данным ARD, попытка BND проверить эту информацию у партнеров не увенчалась успехом. Тогда разведка решила не информировать об имеющихся данных канцлера.
Телеканал уточняет, что разведка отправила предупреждение о мятеже федеральному правительству вечером 23 июня. Представитель BND отказался комментировать информацию о возможной прослушке переговоров Лукашенко и Пригожина, отметив, что разведка публично не комментирует вопросы, касающиеся ее деятельности.
Согласно журналистскому расследованию, BND начала отслеживать сообщения и звонки «Вагнера» еще в 2022 г., что позволило ей быть «достаточно хорошо информированной» о деятельности компании. Но затем сотрудник ведомства по имени Карстен Л. сообщил Москве о прослушке. В декабре 2022 г. немецкая прокуратура сообщила о его аресте по обвинению в госизмене за сотрудничество с российской разведкой.
24 июня Лукашенко участвовал в переговорах с Пригожиным, который предпринял попытку военного мятежа в России. По итогам переговоров вечером того же дня стало известно, что бойцы и техника ЧВК вернутся в тыловые лагеря, уголовное дело в отношении Пригожина прекратят, а сам он «уйдет в Белоруссию». 26 июня президент РФ Владимир Путин поблагодарил Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что действия ЧВК «Вагнер» стали неожиданностью для Берлина. По его словам, немецкие спецслужбы не знали заранее о подготовке мятежа, несмотря на то, что «всегда старались следить за ситуацией в России».