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СМИ: разведка ФРГ могла прослушивать переговоры Лукашенко и Пригожина

Ведомости

Федеральная разведывательная служба (BND) Германии могла прослушивать переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина во время попытки вооруженного мятежа 24 июня. Об этом сообщает телеканал ARD со ссылкой на расследование входящих в одноименную медиагруппу теле- и радиовещательных компаний WDR и NDR. 

Утверждается, что примерно за неделю до событий 24 июня у немецкой разведки были подозрения о возможной попытке вооруженного мятежа ЧВК во главе с Пригожиным. По данным ARD, попытка BND проверить эту информацию у партнеров не увенчалась успехом. Тогда разведка решила не информировать об имеющихся данных канцлера.

Телеканал уточняет, что разведка отправила предупреждение о мятеже федеральному правительству вечером 23 июня. Представитель BND отказался комментировать информацию о возможной прослушке переговоров Лукашенко и Пригожина, отметив, что разведка публично не комментирует вопросы, касающиеся ее деятельности. 

Согласно журналистскому расследованию, BND начала отслеживать сообщения и звонки «Вагнера» еще в 2022 г., что позволило ей быть «достаточно хорошо информированной» о деятельности компании. Но затем сотрудник ведомства по имени Карстен Л. сообщил Москве о прослушке. В декабре 2022 г. немецкая прокуратура сообщила о его аресте по обвинению в госизмене за сотрудничество с российской разведкой. 

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24 июня Лукашенко участвовал в переговорах с Пригожиным, который предпринял попытку военного мятежа в России. По итогам переговоров вечером того же дня стало известно, что бойцы и техника ЧВК вернутся в тыловые лагеря, уголовное дело в отношении Пригожина прекратят, а сам он «уйдет в Белоруссию». 26 июня президент РФ Владимир Путин поблагодарил Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что действия ЧВК «Вагнер» стали неожиданностью для Берлина. По его словам, немецкие спецслужбы не знали заранее о подготовке мятежа, несмотря на то, что «всегда старались следить за ситуацией в России». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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