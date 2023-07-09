В Узбекистане завершилось голосование на президентских выборах
Голосование на выборах президента Узбекистана завершилось в 20:00 (18:00 по мск). Избирательные участки начали работу в 8:00.
В ЦИК республики отмечали, что явка к 11:00, спустя три часа после открытия участков, превысила необходимый порог и составила 33,54%.
Ранее наблюдатели от ЦИК России сообщали об отсутствии замечаний к проходящим выборам. Как отмечал зампред ЦИК Николай Булаев, при голосовании применялась система электронного контроля за посещением избирательных участков, что «дает возможность исключить двойное голосование». В российском ЦИКе также отмечали, что наблюдателями на выборах были аккредитованы 797 человек из 47 государств и от 15 международных организаций.
Досрочные выборы в республике стартовали сегодня, 9 июля. При этом 28 июня в Узбекистане началось досрочное голосование, которое длилось до 5 июля. Такие выборы стали возможны по результатам референдума по внесению поправок в Конституцию в мае.
Согласно изменениям, действующий президент Шавкат Мирзиёев получил право еще дважды баллотироваться на этот пост и в случае победы на текущих и будущих выборах сможет руководить страной до 2037 г. Его мандат до внесения поправок истекал в 2026 г.
Соперниками действующего главы государства являются экс-министр образования и лидер оппозиционной левой Народно-демократической партии (НДП) Улугбек Иноятов, зампред Верховного суда Робахон Махмудова (представитель социал-демократической партии «Адолат»), а также кандидат от Экологической партии Абдушукур Хамзаев.