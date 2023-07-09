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Политика

В Узбекистане завершилось голосование на президентских выборах

Ведомости

Голосование на выборах президента Узбекистана завершилось в 20:00 (18:00 по мск). Избирательные участки начали работу в 8:00.

В ЦИК республики отмечали, что явка к 11:00, спустя три часа после открытия участков, превысила необходимый порог и составила 33,54%.

Ранее наблюдатели от ЦИК России сообщали об отсутствии замечаний к проходящим выборам. Как отмечал зампред ЦИК Николай Булаев, при голосовании применялась система электронного контроля за посещением избирательных участков, что «дает возможность исключить двойное голосование». В российском ЦИКе также отмечали, что наблюдателями на выборах были аккредитованы 797 человек из 47 государств и от 15 международных организаций.

В Узбекистане начались досрочные президентские выборы

Никто не сомневается в победе действующего президента

Досрочные выборы в республике стартовали сегодня, 9 июля. При этом 28 июня в Узбекистане началось досрочное голосование, которое длилось до 5 июля. Такие выборы стали возможны по результатам референдума по внесению поправок в Конституцию в мае. 

Согласно изменениям, действующий президент Шавкат Мирзиёев получил право еще дважды баллотироваться на этот пост и в случае победы на текущих и будущих выборах сможет руководить страной до 2037 г. Его мандат до внесения поправок истекал в 2026 г.

Соперниками действующего главы государства являются экс-министр образования и лидер оппозиционной левой Народно-демократической партии (НДП) Улугбек Иноятов, зампред Верховного суда Робахон Махмудова (представитель социал-демократической партии «Адолат»), а также кандидат от Экологической партии Абдушукур Хамзаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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