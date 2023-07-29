Газета
Политика

Госдепартамент отреагировал на визит Шойгу в Северную Корею

Ведомости

США считают, что министр обороны России Сергей Шойгу совершил визит в Северную Корею для того, чтобы договориться о покупке вооружения. С таким предположением выступил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«Что касается сообщений относительно главы министерства обороны России и Северной Кореи, я сильно сомневаюсь, что он там был на отдыхе. Итак, что же мы видим? Мы видим, что Россия отчаянно пытается заручиться поддержкой по оружию везде, где только можно найти... Мы видим это в Северной Корее, как и в Иране, который предоставил России множество беспилотников...», – заявил Блинкен на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

25 июля российская делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР по приглашению северокорейской стороны. В Минобороны РФ подчеркивали, что визит поспособствует укреплению российско-северокорейских военных связей. У трапа Шойгу приветствовал министр обороны КНДР Кан Сун Нам, прозвучал гимн России.

Ранее по теме: Российская делегация во главе с Шойгу покинула КНДР

На следующий день главы оборонных ведомств провели переговоры. 27 июля Шойгу встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. «В ходе беседы с лидером КНДР состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности», – сообщали в Минобороны России. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных