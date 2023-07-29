Госдепартамент отреагировал на визит Шойгу в Северную Корею
США считают, что министр обороны России Сергей Шойгу совершил визит в Северную Корею для того, чтобы договориться о покупке вооружения. С таким предположением выступил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
«Что касается сообщений относительно главы министерства обороны России и Северной Кореи, я сильно сомневаюсь, что он там был на отдыхе. Итак, что же мы видим? Мы видим, что Россия отчаянно пытается заручиться поддержкой по оружию везде, где только можно найти... Мы видим это в Северной Корее, как и в Иране, который предоставил России множество беспилотников...», – заявил Блинкен на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).
25 июля российская делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР по приглашению северокорейской стороны. В Минобороны РФ подчеркивали, что визит поспособствует укреплению российско-северокорейских военных связей. У трапа Шойгу приветствовал министр обороны КНДР Кан Сун Нам, прозвучал гимн России.
На следующий день главы оборонных ведомств провели переговоры. 27 июля Шойгу встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. «В ходе беседы с лидером КНДР состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности», – сообщали в Минобороны России.