Госдепартамент отреагировал на визит Шойгу в Северную Корею

«Что касается сообщений относительно главы министерства обороны России и Северной Кореи, я сильно сомневаюсь, что он там был на отдыхе. Итак, что же мы видим? Мы видим, что Россия отчаянно пытается заручиться поддержкой по оружию везде, где только можно найти... Мы видим это в Северной Корее, как и в Иране, который предоставил России множество беспилотников...», – заявил Блинкен на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).