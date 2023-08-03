Песков: Россия была и остается надежным поставщиком
Несмотря на санкционное давление, Россия была и остается надежным поставщиком. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь прокомментировал слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который заявил, что Россия стремится сделать страны зависимыми от своего зерна. «Все свои обязательства Россия выполняет. Она могла бы делать это еще больше, удовлетворяя растущий спрос, если бы не те незаконные с точки зрения международного права санкционные ограничения, с которыми нам приходится сталкиваться», – сказал Песков.
В своем заявлении Боррель отмечал, что Москва «обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, делая вид, что решает проблему, которую сама создала». Он также назвал это «циничной политикой преднамеренного использования продовольствия в качестве оружия».
17 июля Россия покинула зернову сделку, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Кремль объяснил это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции.
2 августа Песков заявил, что Россия «готова незамедлительно вернуться» к зерновой сделке, как только она будет реализована в части российских условий. То же самое неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин.
На пленарном заседании форума «Россия – Африка» 27 июля Путин оценил результаты работы соглашения. По его словам, за год действия сделки с Украины было экспортировано 32,8 млн т грузов – из них 70% поступило в страны с высоким доходом. В то же время на Эфиопию, Сомали, Судан и другие африканские страны пришлось, по его данным, менее 3% от общего числа поставок – меньше 1 млн т.