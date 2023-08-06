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Политика

Украина подтвердила удар по Чонгарскому и Геническому мостам

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по соединяющим Крым и Херсонскую область Чонгарскому и Геническому мостам. Об этом сообщили в центре стратегических коммуникаций армии Украины.

«Около 15:00 силы обороны Украины поразили <...> Чонгарский и Генический автомобильные мосты», – говорится в сообщении.

Часть ракет, направленных к Чонгарскому мосту 6 августа, были сбиты силами ПВО, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. По данным врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, обстрел велся ракетами Storm Shadow. Помимо повреждения моста, было зафиксировано попадание в школу в поселке Чонгар.

В минтрансе Крыма сообщали о временной приостановке работы пропускного пункта Джанкой на севере полуострова. Пункты Армянска и Перекопа работают в штатном режиме.

Это не первый удар по Чонгарскому мосту. Утром 22 июня по дороге было нанесено несколько ударов, по данным военного следственного управления СК РФ, Украина выпустила четыре ракеты. 5 июля замначальника Главного оперативного управления генштаба ВСУ Алексей Громов подтвердил удар по мосту ракетой Storm Shadow. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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