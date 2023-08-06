Украина подтвердила удар по Чонгарскому и Геническому мостам
«Около 15:00 силы обороны Украины поразили <...> Чонгарский и Генический автомобильные мосты», – говорится в сообщении.
Часть ракет, направленных к Чонгарскому мосту 6 августа, были сбиты силами ПВО, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. По данным врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, обстрел велся ракетами Storm Shadow. Помимо повреждения моста, было зафиксировано попадание в школу в поселке Чонгар.
В минтрансе Крыма сообщали о временной приостановке работы пропускного пункта Джанкой на севере полуострова. Пункты Армянска и Перекопа работают в штатном режиме.
Это не первый удар по Чонгарскому мосту. Утром 22 июня по дороге было нанесено несколько ударов, по данным военного следственного управления СК РФ, Украина выпустила четыре ракеты. 5 июля замначальника Главного оперативного управления генштаба ВСУ Алексей Громов подтвердил удар по мосту ракетой Storm Shadow.