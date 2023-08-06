Украина подтвердила удар по Чонгарскому и Геническому мостам

Это не первый удар по Чонгарскому мосту. Утром 22 июня по дороге было нанесено несколько ударов, по данным военного следственного управления СК РФ, Украина выпустила четыре ракеты. 5 июля замначальника Главного оперативного управления генштаба ВСУ Алексей Громов подтвердил удар по мосту ракетой Storm Shadow.