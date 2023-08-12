Зеленский заявил о присоединении Греции к декларации G7 по гарантиям безопасности

8 августа Ермак заявил, что в течение этого и следующего месяца начнутся консультации по гарантиям безопасности. Он допустил, что первые соглашения могут появиться в этом году. В тот же день представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС не может предоставить Украине гарантии безопасности. Он объяснил это тем, что блок не является военной организацией, а «вопрос надо адресовать НАТО и конкретным странам».