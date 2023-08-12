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Зеленский заявил о присоединении Греции к декларации G7 по гарантиям безопасности

Ведомости

Греция присоединилась к декларации G7 о поддержке Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, она стала 14-й страной, которая поддержала гарантии безопасности для Киева. «Благодарю премьер-министра Кириакоса Мицотакиса за преданность украинско-греческому партнерству. Работаем вместе на пути Украины в НАТО», – написал глава государства в своем Telegram-канале.

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3 августа глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил о старте переговоров с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности, о которых Киев договорился в Вильнюсе со странами – подписантами декларации по итогам саммита НАТО. Позже в госдепартаменте США подтвердили, что переговоры начались. Основным для США будет обеспечение Украины «силами, способными защищать ее сейчас <...> и в будущем», а также поддержка, «повышение эффективности и прозрачности в сфере военных институтов».

8 августа Ермак заявил, что в течение этого и следующего месяца начнутся консультации по гарантиям безопасности. Он допустил, что первые соглашения могут появиться в этом году. В тот же день представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС не может предоставить Украине гарантии безопасности. Он объяснил это тем, что блок не является военной организацией, а «вопрос надо адресовать НАТО и конкретным странам».

Кремль назвал гарантии для Киева, которые были представлены странами G7, посягательством на безопасность России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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