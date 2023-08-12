Зеленский заявил о присоединении Греции к декларации G7 по гарантиям безопасности
Греция присоединилась к декларации G7 о поддержке Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, она стала 14-й страной, которая поддержала гарантии безопасности для Киева. «Благодарю премьер-министра Кириакоса Мицотакиса за преданность украинско-греческому партнерству. Работаем вместе на пути Украины в НАТО», – написал глава государства в своем Telegram-канале.
3 августа глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил о старте переговоров с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности, о которых Киев договорился в Вильнюсе со странами – подписантами декларации по итогам саммита НАТО. Позже в госдепартаменте США подтвердили, что переговоры начались. Основным для США будет обеспечение Украины «силами, способными защищать ее сейчас <...> и в будущем», а также поддержка, «повышение эффективности и прозрачности в сфере военных институтов».
8 августа Ермак заявил, что в течение этого и следующего месяца начнутся консультации по гарантиям безопасности. Он допустил, что первые соглашения могут появиться в этом году. В тот же день представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС не может предоставить Украине гарантии безопасности. Он объяснил это тем, что блок не является военной организацией, а «вопрос надо адресовать НАТО и конкретным странам».
Кремль назвал гарантии для Киева, которые были представлены странами G7, посягательством на безопасность России.