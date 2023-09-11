В штаб-квартире Службы внешней разведки открыли памятник Дзержинскому
Памятник советскому государственному деятелю Феликсу Дзержинскому открыли в штаб-квартире Службы внешней разведки (СВР) в столичном районе Ясенево. Об этом сообщает ТАСС.
В церемонии принял участие директор СВР Сергей Нарышкин. Он отметил, что Дзержинский «мечтал создать будущее, основанное на принципах добра и справедливости».
Нарышкин рассказал, что монумент является уменьшенной копией памятника Дзержинскому, который ранее стоял на Лубянской площади. По словам директора СВР, скульптор Владимир Иванов проделал кропотливую работу, чтобы «максимально точно воспроизвести образ рыцаря революции».
Прежний памятник Дзержинскому создал Евгений Вучетич. Скульптуру весом 11 т установили в 1958 г. у главного здания КГБ. Во время «Августовского путча» 22 августа 1991 г. протестующие попытались снести монумент собственными силами. После этого памятник сняли с постамента по постановлению Моссовета. С 1992 г. памятник является одним из экспонатов столичного парка «Музеон».
Тема возвращения памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь стала активно обсуждаться с октября 2013 г. В декабре 2013 г. за возвращение монумента на Лубянку выступали 45% россиян. В июле 2015 г. опрос об обустройстве площади провели среди москвичей. Тогда вариант с возвращением памятника поддержали 37% жителей столицы.
При этом в ходе голосования на сайте «Активный гражданин» в феврале 2021 г. большинство москвичей проголосовали за установку на Лубянской площади памятника Александру Невскому (55%). Вариант возвращения монумента Дзержинскому выбрали 45% жителей Москвы. Однако во время проведения голосования мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы решили «пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть».