В штаб-квартире Службы внешней разведки открыли памятник Дзержинскому

При этом в ходе голосования на сайте «Активный гражданин» в феврале 2021 г. большинство москвичей проголосовали за установку на Лубянской площади памятника Александру Невскому (55%). Вариант возвращения монумента Дзержинскому выбрали 45% жителей Москвы. Однако во время проведения голосования мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы решили «пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть».