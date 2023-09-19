Роскомнадзор заблокировал сайт американского разработчика ПО Zendesk
Роскомнадзор заблокировал на территории России сайт американского разработчика программного обеспечения Zendesk. Это связано с публикацией сообщения о финансовой поддержке Украины, сообщил «Интерфакс».
«Роскомнадзор ограничил доступ к иностранному ресурсу zendesk.com в связи с неудалением запрещенного контента: материалов, содержащих информацию об оказании финансовой поддержки Украине», – уточнили в надзорном ведомстве.
Компания Zendesk ушла из России и свернула свою деятельность на территории страны в марте 2022 г. Американская IT-корпорация работает на рынке ПО с 2007 г. Первичное публичное размещение на бирже (IPO) организация провела в 2014 г.
Ранее Роскомнадзор сообщил о разработке критериев по блокировке сайтов, открывающих доступ к запрещенным в России ресурсам. Регулятор назвал семь поводов для блокировки, в том числе описание способов входа на заблокированный сайт. Соответствующий приказ ведомства может вступить в силу с 1 марта 2024 г. и будет действовать до 1 сентября 2029 г.