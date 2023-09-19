Роскомнадзор заблокировал сайт американского разработчика ПО Zendesk

Ранее Роскомнадзор сообщил о разработке критериев по блокировке сайтов, открывающих доступ к запрещенным в России ресурсам. Регулятор назвал семь поводов для блокировки, в том числе описание способов входа на заблокированный сайт. Соответствующий приказ ведомства может вступить в силу с 1 марта 2024 г. и будет действовать ‎до 1 сентября 2029 г.