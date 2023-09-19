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Роскомнадзор заблокировал сайт американского разработчика ПО Zendesk

Ведомости

Роскомнадзор заблокировал на территории России сайт американского разработчика программного обеспечения Zendesk. Это связано с публикацией сообщения о финансовой поддержке Украины, сообщил «Интерфакс».

«Роскомнадзор ограничил доступ к иностранному ресурсу zendesk.com в связи с неудалением запрещенного контента: материалов, содержащих информацию об оказании финансовой поддержки Украине», – уточнили в надзорном ведомстве.

Компания Zendesk ушла из России и свернула свою деятельность на территории страны в марте 2022 г. Американская IT-корпорация работает на рынке ПО с 2007 г. Первичное публичное размещение на бирже (IPO) организация провела в 2014 г.

Ранее по теме: Роскомнадзор разработал критерии блокировки сайтов с информацией об обходе ограничений

Ранее Роскомнадзор сообщил о разработке критериев по блокировке сайтов, открывающих доступ к запрещенным в России ресурсам. Регулятор назвал семь поводов для блокировки, в том числе описание способов входа на заблокированный сайт. Соответствующий приказ ведомства может вступить в силу с 1 марта 2024 г. и будет действовать ‎до 1 сентября 2029 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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