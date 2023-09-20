Путин встретился с членами попечительского совета Мариинского театра
Президент России Владимир Путин встретился с членами попечительского совета Мариинского театра в рамках своего визита в Санкт-Петербург. Встречу приурочили к 240-летию театра, которое будут праздновать 5 октября.
Президент проводит встречу с попечителями Мариинского театра в Константиновском дворце. Среди них – представители российских компаний, глава Сбербанка Герман Греф и советник по корпоративному развитию в «Яндексе» Алексей Кудрин.
Участниками встречи стали министр культуры Ольга Любимова, советник президента Владимир Толстой и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также художественный руководитель и директор театра, дирижер Валерий Гергиев.
Путин прилетел в Санкт-Петербург 20 сентября, чтобы провести переговоры с главой МИД Китая и руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ваном И. Встреча политиков прошла в Константиновском дворце. Президент сообщил главе китайского внешнеполитического ведомства, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина приехать в Китай на форум «Один пояс – один путь» в октябре.