Путин встретился с членами попечительского совета Мариинского театра

Путин прилетел в Санкт-Петербург 20 сентября, чтобы провести переговоры с главой МИД Китая и руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ваном И. Встреча политиков прошла в Константиновском дворце. Президент сообщил главе китайского внешнеполитического ведомства, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина приехать в Китай на форум «Один пояс – один путь» в октябре.