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Путин встретился с членами попечительского совета Мариинского театра

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Президент России Владимир Путин встретился с членами попечительского совета Мариинского театра в рамках своего визита в Санкт-Петербург. Встречу приурочили к 240-летию театра, которое будут праздновать 5 октября.

Президент проводит встречу с попечителями Мариинского театра в Константиновском дворце. Среди них – представители российских компаний, глава Сбербанка Герман Греф и советник по корпоративному развитию в «Яндексе» Алексей Кудрин.

Участниками встречи стали министр культуры Ольга Любимова, советник президента Владимир Толстой и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также художественный руководитель и директор театра, дирижер Валерий Гергиев.

Ранее по теме: Владимир Путин проводит переговоры с главой МИД Китая Ван И

Путин прилетел в Санкт-Петербург 20 сентября, чтобы провести переговоры с главой МИД Китая и руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ваном И. Встреча политиков прошла в Константиновском дворце. Президент сообщил главе китайского внешнеполитического ведомства, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина приехать в Китай на форум «Один пояс – один путь» в октябре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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