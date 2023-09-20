Путин сообщил, что принял приглашение посетить Китай в октябре
Президент РФ Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина приехать в Китай на форум «Один пояс – один путь» в октябре. Об этом он сообщил во время переговоров с главой МИД Китая и руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И в Санкт-Петербурге.
«Конечно, я с удовольствием принял приглашение председателя Китайской народной республики посетить Китай в октябре этого года в рамках крупного мероприятия по продвижению идеи председателя Си Цзиньпина, которая имеет международный бренд “Один пояс – один путь”», – сказал Путин.
Ранее 19 сентября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Путин может провести переговоры с Си Цзиньпином в Пекине в октябре в рамках форума «Один пояс – один путь».
1 сентября Путин рассказал, что скоро проведет встречу с председателем КНР. До этого в июле помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин может посетить Китай. Россия получила приглашение посетить форум «Один пояс – один путь» в Пекине в октябре 2023 г., пояснил он.
Председатель КНР Си Цзиньпин приезжал в Россию с официальным визитом в марте 2023 г. Тогда он пригласил Путина посетить Китай «в удобное для него время» в 2023 г.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о подготовке визита Путина в Китай. Он не уточнил конкретные даты поездки, отметив, что Кремль своевременно сообщит об этом. В августе он уточнял, что лидеры Китая и России планируют обсудить торгово-экономическое сотрудничество и ситуацию в мире. Китай планирует подписание совместных документов в ходе этого визита.