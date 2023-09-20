Путин сообщил, что принял приглашение посетить Китай в октябре

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о подготовке визита Путина в Китай. Он не уточнил конкретные даты поездки, отметив, что Кремль своевременно сообщит об этом. В августе он уточнял, что лидеры Китая и России планируют обсудить торгово-экономическое сотрудничество и ситуацию в мире. Китай планирует подписание совместных документов в ходе этого визита.