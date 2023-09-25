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Минобороны сообщило о двух сбитых беспилотниках в Курской области

Ведомости

Российские средства ПВО около 22:30 мск пресекли очередную попытку ВСУ атаковать объекты на территории РФ, сбив два дрона в небе над Курской областью, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области», – говорится в сообщении.

Ранее вечером Минобороны сообщило о семи сбитых беспилотниках над Белгородской областью. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в свою очередь рассказал о перехваченной ракете в районе аэродрома «Бельбек».

25 сентября около 10:00 мск российские средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над Курской и Брянской областями, сообщало ранее Минобороны. 24 сентября глава региона Роман Старовойт сообщил о работе систем ПВО в Курском районе, он попросил жителей сохранять спокойствие. Позднее в Минобороны заявили о сбитом дроне ВСУ.

В Курской области и других приграничных регионах бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Тот же режим установлен в Ростовской, Брянской областях, а также в Севастополе и Крыму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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