Минобороны сообщило о двух сбитых беспилотниках в Курской области
Российские средства ПВО около 22:30 мск пресекли очередную попытку ВСУ атаковать объекты на территории РФ, сбив два дрона в небе над Курской областью, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области», – говорится в сообщении.
25 сентября около 10:00 мск российские средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над Курской и Брянской областями, сообщало ранее Минобороны. 24 сентября глава региона Роман Старовойт сообщил о работе систем ПВО в Курском районе, он попросил жителей сохранять спокойствие. Позднее в Минобороны заявили о сбитом дроне ВСУ.
В Курской области и других приграничных регионах бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Тот же режим установлен в Ростовской, Брянской областях, а также в Севастополе и Крыму.