Рота уйдет в отставку после скандала с чествованием эсэсовца в парламенте Канады
Депутат-либерал Энтони Рота уйдет с поста спикера палаты общин Канады после скандального приглашения украинского ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гунько) в парламент страны. Отставка вступит в силу в конце дня в среду, 27 сентября. Об этом сообщила CBC.
«Драматический поворот событий, который будет приветствоваться депутатами со всех сторон, заявившими, что этот неловкий инцидент непростителен», – прокомментировали в CBC.
«То, что произошло в пятницу, совершенно неприемлемо. Это позор для палаты представителей и канадцев. Я думаю, что спикер должен прислушаться к мнению членов палаты и уйти в отставку. Я не думаю, что есть какая-то альтернатива», – приводит издание слова министра иностранных дел Канады Мелани Джоли.
Рота пригласил на заседание парламента Канады с участием президента Украины Владимира Зеленского 22 сентября 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько). Его представили как героя войны и чествовали аплодисментами. Позже Рота принес извинения «перед каждым пережившим Холокост и ветераном Второй мировой войны». Посольство России в Оттаве заявило, что направит ноту в МИД Канады из-за чествования ветерана дивизии СС «Галичина».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «неряшливым» такое отношение к памяти о Второй мировой войне. 26 сентября министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек предложил рассмотреть возможность экстрадиции Хунки из Канады. Офис генсека ООН также выступил против чествования ветерана СС. Депутаты Госдумы РФ приняли документ, в котором выразили возмущение приглашением Хунки в парламент.