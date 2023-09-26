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Рота уйдет в отставку после скандала с чествованием эсэсовца в парламенте Канады

Ведомости

Депутат-либерал Энтони Рота уйдет с поста спикера палаты общин Канады после скандального приглашения украинского ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гунько) в парламент страны. Отставка вступит в силу в конце дня в среду, 27 сентября. Об этом сообщила CBC.

«Драматический поворот событий, который будет приветствоваться депутатами со всех сторон, заявившими, что этот неловкий инцидент непростителен», – прокомментировали в CBC.

«То, что произошло в пятницу, совершенно неприемлемо. Это позор для палаты представителей и канадцев. Я думаю, что спикер должен прислушаться к мнению членов палаты и уйти в отставку. Я не думаю, что есть какая-то альтернатива», – приводит издание слова министра иностранных дел Канады Мелани Джоли.

Рота пригласил на заседание парламента Канады с участием президента Украины Владимира Зеленского 22 сентября 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько). Его представили как героя войны и чествовали аплодисментами. Позже Рота принес извинения «перед каждым пережившим Холокост и ветераном Второй мировой войны». Посольство России в Оттаве заявило, что направит ноту в МИД Канады из-за чествования ветерана дивизии СС «Галичина».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «неряшливым» такое отношение к памяти о Второй мировой войне. 26 сентября министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек предложил рассмотреть возможность экстрадиции Хунки из Канады. Офис генсека ООН также выступил против чествования ветерана СС. Депутаты Госдумы РФ приняли документ, в котором выразили возмущение приглашением Хунки в парламент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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