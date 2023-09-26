Рота уйдет в отставку после скандала с чествованием эсэсовца в парламенте Канады

«То, что произошло в пятницу, совершенно неприемлемо. Это позор для палаты представителей и канадцев. Я думаю, что спикер должен прислушаться к мнению членов палаты и уйти в отставку. Я не думаю, что есть какая-то альтернатива», – приводит издание слова министра иностранных дел Канады Мелани Джоли.