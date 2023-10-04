Власти Украины усилят контроль за использованием русского языка в Одессе
Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь призвал усилить контроль за соблюдением языкового законодательства в Одессе.
«Одесса требует усиления контроля за соблюдением языкового законодательства в сферах рекламы и информации для общих знаний. Только тесное взаимодействие органов местного самоуправления с субъектами, действующими в сферах рекламы, услуг или торговли может улучшить ситуацию», – следует из опубликованного в соцсетях заявления.
Он также призвал губернатора Одесской области «утвердить городскую языковую программу», которая бы включала меры по обеспечению контроля за размещением внешней рекламы.
Уточняется, что украинский регион находится «в тройке лидеров по нарушениям» закона о языке.
Закон «О функционировании украинского языка как государственного» начал действовать на Украине в 2019 г. Он предусматривает обязательное использование украинского языка как государственного в органах власти и других публичных сферах общественной жизни. Действие закона не должно распространяться на сферу частного общения и осуществление религиозных обрядов. Чтобы получить гражданство Украины, необходимо будет подтвердить знание украинского языка.
Украинским языком должны в полной мере владеть чиновники всех уровней, судьи, сотрудники правоохранительных органов, учителя, врачи, адвокаты и нотариусы. Кроме того, его использование обязательно и для преподавателей учебных заведений.