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Власти Украины усилят контроль за использованием русского языка в Одессе

Ведомости

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь призвал усилить контроль за соблюдением языкового законодательства в Одессе. 

«Одесса требует усиления контроля за соблюдением языкового законодательства в сферах рекламы и информации для общих знаний. Только тесное взаимодействие органов местного самоуправления с субъектами, действующими в сферах рекламы, услуг или торговли может улучшить ситуацию», – следует из опубликованного в соцсетях заявления.

Он также призвал губернатора Одесской области «утвердить городскую языковую программу», которая бы включала меры по обеспечению контроля за размещением внешней рекламы.

Уточняется, что украинский регион находится «в тройке лидеров по нарушениям» закона о языке.

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Закон «О функционировании украинского языка как государственного» начал действовать на Украине в 2019 г. Он предусматривает обязательное использование украинского языка как государственного в органах власти и других публичных сферах общественной жизни. Действие закона не должно распространяться на сферу частного общения и осуществление религиозных обрядов. Чтобы получить гражданство Украины, необходимо будет подтвердить знание украинского языка.

Украинским языком должны в полной мере владеть чиновники всех уровней, судьи, сотрудники правоохранительных органов, учителя, врачи, адвокаты и нотариусы. Кроме того, его использование обязательно и для преподавателей учебных заведений. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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