Власти Украины усилят контроль за использованием русского языка в Одессе

Закон «О функционировании украинского языка как государственного» начал действовать на Украине в 2019 г. Он предусматривает обязательное использование украинского языка как государственного в органах власти и других публичных сферах общественной жизни. Действие закона не должно распространяться на сферу частного общения и осуществление религиозных обрядов. Чтобы получить гражданство Украины, необходимо будет подтвердить знание украинского языка.