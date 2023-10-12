Боррель заявил о недовольстве позицией Китая в конфликте России и Украины

В начале августа в Джидде (Саудовская Аравия) прошли двухдневные переговоры советников по нацбезопасности и политических советников, где Украина представила свою «формулу мира». Во встрече приняли участие около 40 государств, в том числе Китая. Россия не была представлена на этих переговорах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва будет следить за этими переговорами. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, саудовские власти заранее уведомили Россию о проведении встречи в Джидде, а также объяснили ее проведение стремлением донести до Киева и Запада бесперспективность переговоров по урегулированию без участия Москвы.