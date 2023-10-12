Боррель заявил о недовольстве позицией Китая в конфликте России и Украины
ЕС не удовлетворен нейтральной позицией Китая в вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Об этом в письменном интервью газете South China Morning Post сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
«Быть нейтральным в таком случае — это все равно, что наблюдать со стороны, как лиса заходит в курятник, и ждать исхода дела», – сказал он, отметив, что ЕС не до конца убежден в нейтральной позиции Китая в этом конфликте.
При этом Боррель подчеркнул, что не ожидает от властей КНР продвижения европейской линии. «Мы знаем китайские расчеты и ограничения, стоящие за этим конфликтом, а также их склонность смотреть на него через призму конкуренции с США», – добавил он. По его словам, Китай также не заинтересован в поддержке российской точки зрения.
Боррель подчеркнул, что Китай «может сделать больше» – чтобы в Киеве убедились, что Пекин не на стороне Москвы. Среди возможных вариантов участия Боррель назвал участие в формуле мира, предложенной Украиной. При этом дипломат назвал «хорошим шагом» участие китайской стороны в переговорах по Украине, которые прошли в начале августа в Саудовской Аравии.
В начале августа в Джидде (Саудовская Аравия) прошли двухдневные переговоры советников по нацбезопасности и политических советников, где Украина представила свою «формулу мира». Во встрече приняли участие около 40 государств, в том числе Китая. Россия не была представлена на этих переговорах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва будет следить за этими переговорами. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, саудовские власти заранее уведомили Россию о проведении встречи в Джидде, а также объяснили ее проведение стремлением донести до Киева и Запада бесперспективность переговоров по урегулированию без участия Москвы.